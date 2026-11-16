مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۴۹ هزار و ۱۴۴ بیمار بزرگسال و کودک مبتلا به دیابت پس از ترخیص از بیمارستان‌های کشور از سوی واحد‌های آموزش و پیگیری بیمار دنبال شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، همزمان با روز جهانی دیابت بر اهمیت تداوم مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن پس از ترخیص تأکید کرد.

او گفت: واحد‌های آموزش و پیگیری بیمار با هدف تقویت خودمراقبتی، بهبود کیفیت مراقبت‌های پس از ترخیص و حفظ ارتباط بیماران با نظام سلامت فعالیت می‌کنند و پیگیری مبتلایان به دیابت از محور‌های اصلی کار این واحدهاست.

به گفته وسکویی، بر اساس گزارش عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۴۹ هزار و ۱۴۴ بیمار بزرگسال و کودک مبتلا به دیابت پس از ترخیص از بیمارستان پیگیری شده‌اند. میزان پوشش پیگیری در میان بزرگسالان حدود ۸۱ درصد و در کودکان ۸۷.۸ درصد بوده است.

او با اشاره به شاخص‌های پیامدی این برنامه افزود: بستری مجدد در بیماران بزرگسال پیگیری‌شده ۳.۹ درصد و در کودکان ۳.۸ درصد گزارش شده است. همچنین میزان مراجعات برنامه‌ریزی‌نشده در بزرگسالان ۳.۵ درصد و در کودکان ۳.۸ درصد بوده است.

وسکویی گفت: ۹۶.۹ درصد بیماران بزرگسال و ۹۶.۷ درصد والدین کودکان مبتلا به دیابت از خدمات پیگیری پس از ترخیص رضایت داشته‌اند و تمایل خود را برای ادامه دریافت این خدمات اعلام کرده‌اند.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، نقش پرستاران را در تداوم مراقبت و مدیریت بیماری پس از ترخیص مهم دانست و گفت: آموزش بیمار و خانواده، تقویت مهارت‌های خودمراقبتی، پایش وضعیت سلامت، شناسایی علائم هشداردهنده و راهنمایی بیمار برای دریافت به‌موقع خدمات مورد نیاز، از جمله اقدامات پرستاران در این واحدهاست.

به گفته او، این اقدامات با شناسایی زودهنگام مشکلات و پیشگیری از وقفه در مراقبت می‌تواند به کاهش عوارض بیماری و مراجعات و بستری‌های غیرضروری کمک کند.

وسکویی با تأکید بر اهمیت مراقبت مستمر از کودکان مبتلا به دیابت افزود: مدیریت بیماری به مشارکت بیمار و خانواده، پایبندی به برنامه درمانی، پایش مداوم وضعیت سلامت و دسترسی به خدمات تخصصی و حمایتی نیاز دارد. از این رو، آموزش مستمر والدین و پیگیری منظم وضعیت کودک بخش جدایی‌ناپذیر مراقبت اثربخش است.

او در پایان با اشاره به شعار جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶، «اقدام زودهنگام در دیابت»، توسعه خدمات آموزش و پیگیری پس از ترخیص را گامی در جهت استقرار مراقبت مستمر، بیمارمحور و جامعه‌نگر دانست. وسکویی گفت معاونت پرستاری در پی تقویت نقش پرستاران در زنجیره مراقبت و تداوم ارتباط بیماران با نظام سلامت است تا پس از ترخیص از چرخه دریافت خدمات خارج نشوند.