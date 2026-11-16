به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

بلژیک ۴ - ۱ ایتالیا در بروکسل

- فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۱۱ تیم ایتالیا را پیش انداخت، اما تیم بلژیک با گل‌های ماکسیم دکویپر در دقیقه ۱۵، ناتان انگوی ۲۲، ژرمی دوکو ۲۶ و دیه گو موریرا ۸۰ برنده شد.

فرانسه ۲ - ۱ ترکیه در بوردو

- برای فرانسه امیرجان توپچو - گل به خودی مدافع ترکیه - در دقیقه ۴۹ و الی کروپی ۸۰ گلزنی کردند و گل تیم ترکیه را عبدالکریم بارداکچی در دقیقه ۹۰ وارد دروازه حریف کرد.

- تیم‌های فرانسه با ۱۳ و بلژیک با ۱۲ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم ایتالیا با ۱۰ امتیاز شوم شد و تیم ترکیه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفت.

* گروه دو:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

آلمان - هلند در برلین

یونان - صربستان در وولوس

- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

کرواسی ۲ - ۱ چک (گل‌های کرواسی: ایوان پریشیچ در دقیقه ۲ و لوورو مایر ۸۷) در اوسی یک

اسپانیا ۲ - ۳ انگلیس در مادرید

- برای انگلیس هری کین در دقیقه ۴۵ - پنالتی، ازری کونسا ۵۳ و بنجامین وایت ۵۷ گلزنی کردند و گل‌های اسپانیا را میکل اوریاسابال در دقیقه ۶۵ - پنالتی و نیکو ویلیامز ۷۵ وارد دروازه حریف کردند.

- تیم‌های انگلیس و اسپانیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم شدند به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم کرواسی با ۶ امتیاز سوم شد و به پلی آف سقوط رفت و تیم چک بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و به دسته دوم سقوط کرد.

* گروه چهار:

- سه شنبه ۲۶ آبان:

دانمارک - نروژ در کپنهاگ

ولز - پرتغال در کاردیف

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۹، نروژ با ۶ و ولز با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

مقدونیه شمالی - اسلوونی در اسکوپیه

سوئیس - اسکاتلند در سن گالن

- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیم‌های اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط می‌رود.

* گروه دو:

- سه شنبه ۲۶ آبان:

مجارستان - ایرلندشمالی در بوداپست

اوکراین - گرجستان در کوشیچ اسلواکی

تیم‌های ایرلندشمالی با ۱۱ و مجارستان با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- سه شنبه ۲۶ آبان:

ایرلند - کوزوو در دوبلین

- تیم اتریش با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد. تیم‌های کوزوو با ۶ و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

- سه شنبه ۲۶ آبان:

بوسنی و هرزگوین - رومانی در ژنیتسا

لهستان - سوئد در فروکلاف

- تیم سوئد با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیم‌های لهستان با ۴ و رومانی با ۳ امتیاز سوم و چهارم هستند.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

بلاروس ۰ - ۲ آلبانی در بوداپست مجارستان

- تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم است و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

فنلاند ۷ - ۲ سن مارینو در هلسینکی

- تیم آلبانی با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و به دسته دوم صعود کرد. تیم بلاروس با ۱۰ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیم‌های فنلاند با ۱۰ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم شدند.

* گروه دو:

قبرس ۱ - ۴ مونته نگرو در لیماسول

لتونی ۰ - ۰ ارمنستان در ریگا

- تیم مونته نگرو با ۱۶ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود می‌رود. تیم‌های ارمنستان با ۶ و لتونی با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

فارو - مولداوی در تورشاون

قزاقستان - اسلواکی در آستانه

- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم‌های مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه چهار:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

استونی - بلغارستان در تالین

ایسلند - لوکزامبورگ در ریکیاویک

- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

جبل الطارق - مالت در جبل الطارق

- تیم آندورا استراحت می‌کند.

- تیم‌های مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

لیتوانی - لیختن اشتاین در کائوناس

- تیم جمهوری آذربایجان استراحت می‌کند.

- تیم‌های جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.

در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.

- در جدول گلزنان لیگ ملت‌های اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۸ گل در صدر است و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم و فرانچسکو اسپوزیتو از ایتالیا، راسموس هویلوند از دانمارک، یول پوهیانپالو و لئو والتا از فنلاند، نیکولا کرستوویچ از مونته نگرو، مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل سوم مشترک هستند.