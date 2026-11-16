پخش زنده
امروز: -
هفته ششم پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با حذف ایتالیا و شکست اسپانیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
بلژیک ۴ - ۱ ایتالیا در بروکسل
- فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۱۱ تیم ایتالیا را پیش انداخت، اما تیم بلژیک با گلهای ماکسیم دکویپر در دقیقه ۱۵، ناتان انگوی ۲۲، ژرمی دوکو ۲۶ و دیه گو موریرا ۸۰ برنده شد.
فرانسه ۲ - ۱ ترکیه در بوردو
- برای فرانسه امیرجان توپچو - گل به خودی مدافع ترکیه - در دقیقه ۴۹ و الی کروپی ۸۰ گلزنی کردند و گل تیم ترکیه را عبدالکریم بارداکچی در دقیقه ۹۰ وارد دروازه حریف کرد.
- تیمهای فرانسه با ۱۳ و بلژیک با ۱۲ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم ایتالیا با ۱۰ امتیاز شوم شد و تیم ترکیه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفت.
* گروه دو:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
آلمان - هلند در برلین
یونان - صربستان در وولوس
- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
کرواسی ۲ - ۱ چک (گلهای کرواسی: ایوان پریشیچ در دقیقه ۲ و لوورو مایر ۸۷) در اوسی یک
اسپانیا ۲ - ۳ انگلیس در مادرید
- برای انگلیس هری کین در دقیقه ۴۵ - پنالتی، ازری کونسا ۵۳ و بنجامین وایت ۵۷ گلزنی کردند و گلهای اسپانیا را میکل اوریاسابال در دقیقه ۶۵ - پنالتی و نیکو ویلیامز ۷۵ وارد دروازه حریف کردند.
- تیمهای انگلیس و اسپانیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم شدند به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم کرواسی با ۶ امتیاز سوم شد و به پلی آف سقوط رفت و تیم چک بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و به دسته دوم سقوط کرد.
* گروه چهار:
- سه شنبه ۲۶ آبان:
دانمارک - نروژ در کپنهاگ
ولز - پرتغال در کاردیف
- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای دانمارک با ۹، نروژ با ۶ و ولز با ۳ در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
مقدونیه شمالی - اسلوونی در اسکوپیه
سوئیس - اسکاتلند در سن گالن
- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیمهای اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط میرود.
* گروه دو:
- سه شنبه ۲۶ آبان:
مجارستان - ایرلندشمالی در بوداپست
اوکراین - گرجستان در کوشیچ اسلواکی
تیمهای ایرلندشمالی با ۱۱ و مجارستان با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- سه شنبه ۲۶ آبان:
ایرلند - کوزوو در دوبلین
- تیم اتریش با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد. تیمهای کوزوو با ۶ و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
- سه شنبه ۲۶ آبان:
بوسنی و هرزگوین - رومانی در ژنیتسا
لهستان - سوئد در فروکلاف
- تیم سوئد با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیمهای لهستان با ۴ و رومانی با ۳ امتیاز سوم و چهارم هستند.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
بلاروس ۰ - ۲ آلبانی در بوداپست مجارستان
- تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم است و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.
فنلاند ۷ - ۲ سن مارینو در هلسینکی
- تیم آلبانی با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و به دسته دوم صعود کرد. تیم بلاروس با ۱۰ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیمهای فنلاند با ۱۰ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم شدند.
* گروه دو:
قبرس ۱ - ۴ مونته نگرو در لیماسول
لتونی ۰ - ۰ ارمنستان در ریگا
- تیم مونته نگرو با ۱۶ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود میرود. تیمهای ارمنستان با ۶ و لتونی با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
فارو - مولداوی در تورشاون
قزاقستان - اسلواکی در آستانه
- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیمهای مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه چهار:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
استونی - بلغارستان در تالین
ایسلند - لوکزامبورگ در ریکیاویک
- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
جبل الطارق - مالت در جبل الطارق
- تیم آندورا استراحت میکند.
- تیمهای مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
لیتوانی - لیختن اشتاین در کائوناس
- تیم جمهوری آذربایجان استراحت میکند.
- تیمهای جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.
در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.
- در جدول گلزنان لیگ ملتهای اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۸ گل در صدر است و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم و فرانچسکو اسپوزیتو از ایتالیا، راسموس هویلوند از دانمارک، یول پوهیانپالو و لئو والتا از فنلاند، نیکولا کرستوویچ از مونته نگرو، مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل سوم مشترک هستند.