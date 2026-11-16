مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: طبق آمار و ارقام سامانه جامع املاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ آبان، ۱۲۰ هزار جلد سند مالکیت در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعید بدوی با بیان اینکه طبق آمار و ارقام سامانه جامع املاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ آبان، ۱۲۰ هزار جلد سند مالکیت در استان صادر شده است گفت: در همین مدت حدود ۴۰ هزار سند دفترچه‌ای هم به سند تک برگ تبدیل شده است.

وی افزود: میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ نیز به کمتر از ده روز رسیده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: سال گذشته بیش از ۷۵ هزار جلد سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شد که بیش از ۷۵ درصد سهمیه اعلامی بود.