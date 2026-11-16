به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با محور انتشار تقریظ حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» برگزار خواهد شد.

اثری داستانی که گوشه‌ای از مجاهدت‌های ناگفته در رویارویی با رژیم صهیونیستی را در بستر رمان به تصویر می‌کشد.

«خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی و محصول انتشارات انقلاب اسلامی است .

داستان این کتاب ، در میدان نبردی پنهان و مستمر شکل می‌گیرد که سه نسل از جوانان ایران در آن نقش‌آفرینی می کنند .

از جوانانی که در دفاع مقدس پرورش یافتند تا رزمندگانی که میدان فعالیتشان از غرب سوسنگرد تا شرق مدیترانه امتداد یافت.

این رمان، فداکاری و ایستادگی مردانی را دستمایه داستان خود قرار داده است که مجاهدت‌های خاموش آنان با امنیت و اقتدار ایران پیوند خورده است.

مراسم رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر این کتاب در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار می‌شود.