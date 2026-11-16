مدیرکل بهزیستی استان فارس با تأکید بر اهمیت پیشگیری از معلولیت‌ها، مشاوره ژنتیک را راهبردی مؤثر برای مقابله با اختلالات مادرزادی و ارتقای سلامت خانواده‌ها دانست و تاکید کرد: این خدمات تخصصی، علاوه بر کاهش بروز معلولیت‌ها، از کاهش بار روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری‌های ارثی بر خانواده‌ها و جامعه جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی فارس، با اشاره به ضرورت گسترش آگاهی عمومی درباره بیماری‌های ژنتیکی، تصریح کرد که شناسایی به‌موقع عوامل خطر و بهره‌گیری از خدمات تخصصی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش احتمال تکرار اختلالات در نسل‌های آینده داشته باشد.

حمید گودرزی با اشاره به آمار‌های جهانی و کشوری، خاطرنشان کرد که سالانه تعداد قابل‌توجهی کودک با معلولیت‌های ناشی از عوامل ژنتیکی، مانند نابینایی و ناتوانی‌های ذهنی، در کشور متولد می‌شوند که این موضوع، ضرورت برنامه‌های پیشگیرانه و غربالگری را دوچندان می‌کند.

گودرزی با تبیین پیامد‌های معلولیت، یادآور شد که این مسئله تنها به فرد مبتلا محدود نمی‌شود، بلکه با ایجاد فشار‌های روانی بر خانواده، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان و توانبخشی، و افزایش بار مالی بر نظام سلامت و خدمات اجتماعی، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری را اقدامی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های بلندمدت در سطح کشور دانست.

مدیرکل بهزیستی فارس مشاوره ژنتیک را فرایندی تخصصی و تعاملی توصیف کرد که در آن، با بررسی سوابق پزشکی، الگوی وراثت و ریسک‌های احتمالی، به خانواده‌ها کمک می‌شود تا با آگاهی کامل و بر اساس ارزش‌های خود، تصمیمات مربوط به بارداری و پیشگیری را اتخاذ کنند.

وی گروه‌های هدف برای مراجعه به مراکز مشاوره را مشخص کرد و تأکید کرد که این خدمات تنها محدود به خانواده‌های دارای سابقه معلولیت نیست؛ بلکه تمامی زوج‌ها، به‌ویژه در موارد ازدواج‌های فامیلی، سابقه ناباروری، سقط‌های مکرر و یا وجود بیماری‌های ارثی در بستگان، باید از این مشاوره تخصصی برای تضمین سلامت فرزندان خود بهره‌مند شوند.