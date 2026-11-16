کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان از وزش باد نسبتاً شدید در بیشتر نقاط استان در روز‌های پنجشنبه و جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب با بیان اینکه دمای هوای استان از روز دوشنبه به‌تدریج بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت افزود: آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد را در نقاط مختلف استان خواهیم داشت.

او تاکید کرد: طی ساعاتی از روز‌های پنجشنبه و جمعه، وزش باد نسبتاً شدید در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعات ۱۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر ثبت شده است.