رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان گفت: یک قطعه لک‌لک سفید که به دلیل ضعف جسمانی قادر به پرواز نبود، پس از یک هفته مراقبت و اطمینان از بازیابی سلامت، در تالاب هورالعظیم به طبیعت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌سجاد جلالی اظهار کرد: این لک‌لک سفید که از سوی حامیان محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان تحویل داده شده بود، پس از طی دوره تیمار و بازیابی توان جسمانی، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در تالاب هورالعظیم رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این پرنده به دلیل ضعف جسمانی قادر به پرواز نبود و پس از یک هفته مراقبت و تیمار توسط محیط‌بانان و اطمینان از سلامت و توانایی بازگشت به طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود رها شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت‌آزادگان با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از حیات‌وحش افزود: تحویل این پرنده از سوی حامیان محیط زیست و همکاری آنان با مجموعه محیط زیست، نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت مردم در حمایت از گونه‌های جانوری و بازگرداندن حیات‌وحش آسیب‌دیده به طبیعت است.

جلالی تالاب هورالعظیم را از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان بومی و مهاجر دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت از این تالاب و زیستگاه‌های طبیعی، نقش مهمی در تداوم حیات گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی دارد و مشارکت عمومی در این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت مؤثرتر از حیات‌وحش باشد.

تالاب هورالعظیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور، علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، نقش بسزایی در کنترل گرد و غبار، تعدیل اقلیم منطقه و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا می‌کند.