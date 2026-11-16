معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در احداث مگا‌فارم‌های پرورش دام سبک و شتر در میبد با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا طاقه‌باف در جریان بازدید از شهرک پرورش دام سبک بفروئیه شهرستان میبد، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده، روند پیشرفت اجرایی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده این مجموعه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه واحد‌های بزرگ‌مقیاس دامپروری را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نیاز استان به افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های داخلی تولید و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، نقش مهمی در تأمین پایدار محصولات پروتئینی و کاهش وابستگی استان به منابع تأمین خارج از استان دارد، از این‌رو، توسعه مگا‌فارم‌های پرورش دام سبک و شتر از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

طاقه‌باف با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تولید گوشت قرمز افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش نباید صرفاً به احداث واحد‌های پرورش دام محدود شود، بلکه باید حلقه‌های مختلف زنجیره از تأمین و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی، پرورش و پرواربندی تا کشتار صنعتی، بسته‌بندی، فرآوری، نگهداری و توزیع را در بر گیرد. تکمیل این زنجیره ضمن کاهش هزینه‌های تولید و واسطه‌گری، زمینه افزایش ارزش افزوده، اشتغال پایدار و عرضه مطمئن محصول به بازار مصرف را فراهم می‌کند.

وی توسعه واحد‌های بزرگ‌مقیاس دامپروری، ایجاد زیرساخت‌های تأمین خوراک دام و توسعه صنایع مرتبط با فرآوری و عرضه گوشت را از اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی منطقه، با توجه به محدودیت منابع آب، تأمین پایدار خوراک دام و رعایت اصول بهره‌وری و توجیه اقتصادی دنبال شود.

طاقه‌باف همچنین در دیدار با حاج مرتضی صفدری‌زاده، از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران موفق شهرستان میبد در حوزه صنعت، ضمن تشریح نیاز‌های استان و فرصت‌های اقتصادی بخش دامپروری، به‌طور ویژه از وی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث مگا‌فارم‌های پرورش دام سبک و شتر در شهرستان میبد دعوت کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی منطقه و مزیت‌های اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس دامپروری تشریح شد و بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش گوشت قرمز تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر حمایت عملی از سرمایه‌گذاران اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی دارد از مرحله امکان‌سنجی و اخذ مجوز‌ها تا پیگیری تأمین تسهیلات، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی، در کنار سرمایه‌گذاران باشد. تسهیل فرآیند‌های اداری و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از الزامات تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است.

صفدری‌زاده نیز ضمن استقبال از پیشنهاد مطرح‌شده، قول مساعدت و همکاری برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در اجرای طرح‌های پیشنهادی را اعلام کرد.

توسعه سرمایه‌گذاری در دامپروری، افزایش ظرفیت تولید داخلی و تکمیل زنجیره ارزش گوشت قرمز، از محور‌های مهم برنامه‌ریزی اقتصادی بخش کشاورزی استان یزد برای تقویت امنیت غذایی و تأمین پایدار محصولات پروتئینی است.