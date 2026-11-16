مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اعزام هیئت تخصصی صنایع غذایی ایران به ویتنام گفت: برنامه‌ریزی مشترک و حمایت از واحد‌های صنعتی، زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور و گسترش همکاری‌های تجاری با بازار ویتنام را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی برزگری افزود: حضور هدفمند واحد‌های صنعتی در بازار‌های جدید، به برنامه‌ریزی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش هزینه ورود بنگاه‌ها به بازار هدف نیاز دارد. در همین راستا، آذربایجان‌غربی به‌عنوان استان معین انتخاب شد و با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی، زمینه مشارکت واحد‌های صنعتی در این مأموریت فراهم آمد.

وی ادامه داد: این هیئت پس از دو ماه برنامه‌ریزی و هماهنگی و با اخذ مجوز از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به ویتنام اعزام شد.

برزگری با اشاره به ترکیب هیئت اعزامی گفت: این گروه ۱۷ نفره از فعالان صنایع غذایی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، تهران و اصفهان تشکیل شد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی اولیه، مشارکت واحد‌هایی از ۱۸ استان کشور پیش‌بینی شده بود، اما به‌دلیل شرایط جنگی، شماری از واحد‌های صنعتی از حضور در این مأموریت انصراف دادند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های هیئت در ویتنام اظهار کرد: دیدار با سفیر و رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نشست با اتاق بازرگانی هانوی و گفت‌و‌گو با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی صنایع غذایی این کشور از جمله برنامه‌های این مأموریت بود.

برزگری بازدید از دو واحد تولیدی صنایع غذایی ویتنام را از دیگر برنامه‌های هیئت برشمرد و گفت: این دیدار‌ها فرصت مناسبی برای آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی، بررسی زمینه‌های همکاری و شناخت بهتر بازار مقصد فراهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری نتایج این سفر افزود: ارتباط با تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی ویتنام می‌تواند زمینه تعاملات مؤثرتر میان بنگاه‌های دو کشور را فراهم کند و به توسعه بازار‌های صادراتی واحد‌های صنعتی ایران کمک کند.

توسعه بازار‌های صادراتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر معرفی توانمندی‌های تولیدی، به شناخت نیاز‌های بازار مقصد، استانداردها، رقبا و شیوه‌های توزیع وابسته است. از این رو، حضور در نشست‌ها و رویداد‌های تخصصی بین‌المللی می‌تواند مسیر ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران و فعالان اقتصادی را هموار کند.

شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی نیز با راهبری این مأموریت و حمایت از مشارکت واحد‌های صنعتی، توسعه ارتباطات میان تولیدکنندگان ایرانی و فعالان اقتصادی ویتنام را دنبال می‌کند.





