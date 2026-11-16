بارش باران صبحگاهی امروز در تبریز، شاخص کیفیت هوا را از وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس به محدوده قابل قبول رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش باران صبحگاهی در تبریز و برخی مناطق استان ضمن طراوت‌بخشیدن به فضای شهر، از غلظت آلاینده‌های جوی کاست و وضعیت کیفیت هوای تبریز را بهبود بخشید.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، میانگین شاخص کیفیت هوای تبریز در بازه زمانی ساعت ۷ صبح دیروز تا ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان بر اساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، عدد ۱۰۵ را نشان می‌داد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود اما تازه‌ترین اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا حاکی از کاهش شاخص آلودگی به عدد ۷۷ است که در محدوده قابل قبول قرار دارد.

بارش‌های صبحگاهی امروز در حالی به بهبود کیفیت هوای تبریز کمک کرده است که شهروندان طی روز‌های گذشته هوایی آلوده‌تر را تجربه می‌کردند؛ بارانی که علاوه بر شست‌وشوی نسبی ذرات معلق از فضای شهر، حال‌وهوای پاییزی تبریز را نیز با طراوت کرده است.