به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان با بیان اینکه زعفران در 55 هکتار از مراتع استان کشت شده است گفت: پیش‌بینی می‌شود در هر هکتار بین پنج تا هفت کیلوگرم محصول برداشت شود.

صیادی افزود: برای محصول زعفران بهره‌برداران کهگیلویه و بویراحمد در روستای «بن زرد» شهرستان دنا، کد شناسنامه دیجیتال صادر شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، روند تولید زعفران از مرحله کاشت تا برداشت برای مصرف‌کنندگان و خریداران در فضای مجازی قابل ردیابی است.

صیادی در تشریح اهمیت این اقدام تاکید کرد: استفاده از QR Code باعث می‌شود اصالت محصول به‌طور کامل تایید شود و احتمال تقلب در بازار از بین برود.

وی گفت: همچنین این شناسنامه دیجیتال با ثبت دقیق تاریخ برداشت، منطقه تولید و استاندارد‌های کیفی، موجب جلب اعتماد خریداران شده و در نهایت به کشاورزان کمک می‌کند تا محصول خود را با قیمتی منصفانه و متناسب با کیفیت واقعی در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش برسانند.

‌مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گران بودن قیمت پیاز زعفران تاکید کرد: تولید این مواد اولیه در داخل استان گامی برای کاهش قیمت تمام شده این محصول به شمار می‌رود.



مدیر باغبانی جهادکشاورزی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته عنوان کرد: مناطق گرمسیری و سرسیری استان به‌ویژه در شهرستان‌های مارگون، دنا و بویر احمد، قابلیت بالایی برای کشت زعفران دارند و استقبال خوبی از کشت این محصول در مناطق سردسیری استان شده است.

وی با اشاره اینکه قیمت هر گرم زعفران در حال حاضر حداقل چهار میلیون ریال است تاکید کرد: با توجه به قیمت بالای ماده اولیه (پیاز)، پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند کمکی شایان به کشاورزان برای توسعه این کشت سودآور باشد.

صیادی همچنین به مزایای کلیدی کشت زعفران افزود: کشت زعفران به دلیل نیاز بسیار کم به آب، با مدیریت منابع آبی در استان سازگاری دارد و به دلیل ارزش اقتصادی بالا در حجم کم، هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و سودآوری بالایی دارد.