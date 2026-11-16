مردم ورزش‌دوست شهرستان عباس‌آباد، با استقبالی پرشور و حماسی، از بنیامین سلطانیان، قهرمان جوان و مدال‌آور تیم ملی تکواندو، که موفق به کسب نشان طلای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ شد، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم ورزش‌دوست شهرستان عباس‌آباد، با استقبالی پرشور و حماسی، از بنیامین سلطانیان، قهرمان جوان و مدال‌آور تیم ملی تکواندو، که موفق به کسب نشان طلای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ شد، تجلیل کردند. این قهرمانی بزرگ، بار دیگر نام ورزشکاران جوان ایران را بر سکو‌های جهانی تاباند.

بنیامین سلطانیان از مسیر دشوار و هیجان‌انگیز رسیدن به اوج در وزن ۷۳+ کیلوگرم خبر داد.

وی تصریح کرد که در جریان رقابت‌ها، پس از عبور از اندی ولادمیروف از بلغارستان، در مرحله نیمه‌نهایی با مبارزه‌ای نفس‌گیر، جانگ جون از کره جنوبی دارنده مدال نقره قهرمانی جهان را شکست داد تا راهی فینال شود. سلطانیان در نهایت در دیدار پایانی، ایوان سرانو از اسپانیا را در دو راند متوالی مغلوب کرد و نشان طلای المپیک جوانان را از آن خود نمود.

در مجموع رقابت‌های تکواندو المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، تیم ملی ایران با حضور دو نماینده، توانست با کسب یک مدال طلا نیامین سلطانیانو یک مدال نقره، عملکردی قابل‌تأکد و افتخارآفرین از خود نشان دهد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان عباس‌آباد، در حاشیه مراسم استقبال، با تبریک این موفقیت بزرگ به مردم ایران و شهرستان عباس‌آباد، بر نقش کلیدی عوامل پیروزی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این افتخار، حاصل پیوند تلاش‌های مستمر بنیامین، هدایتگری مقتدرانه استاد ساعدی و حمایت‌های بی‌دریغ خانواده محترم ایشان است.

وی در پایان با ابراز امیدواری برای تداوم این روند، افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان و تداوم این مسیر، شاهد شکوفایی استعداد‌های جوان عباس‌آباد در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.