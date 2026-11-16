مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف ۸۷ قبضه سلاح و ۱۶۸ مورد ادوات و وسایل مرتبط با تخلفات محیط زیستی در ۶ ماه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، الهام آبتین گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان در ۶ ماه امسال با اجرای برنامه‌های نظارتی و عملیاتی، صد‌ها مورد تخلف زیست‌محیطی را شناسایی و پیگیری کرد.

وی افزود: در این مدت ۶۴ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۲۸ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و سه مورد شکار غیرمجاز پستانداران در سطح استان شناسایی و پیگیری شده است.

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین یک مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان و ۴۳۹ مورد نگهداری، خرید و فروش حیات‌وحش زنده و غیرزنده در آمار تخلفات ثبت شده است.

آبتین افزود: یکی از بخش‌های مهم فعالیت یگان حفاظت در این مدت، اجرای طرح آموزشی «یک ساعت با محیط‌بان» در مدارس استان بوده که طی آن هشت هزار و ۵۳۴ دانش‌آموز با موضوعاتی همچون حفاظت از محیط زیست، اهمیت تنوع زیستی، حیات‌وحش و نقش مشارکت مردمی در صیانت از طبیعت آشنا شدند.

وی گفت: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، حفاظت از گونه‌های جانوری، صیانت از عرصه‌های طبیعی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در نقاط مختلف استان انجام شده است.

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان اظهار کرد: محیط زیست سیستان و بلوچستان با تکیه بر تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان، همکاری جوامع محلی و مشارکت شهروندان، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان را دنبال می‌کند.

آبتین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند موارد شکار و صید غیرمجاز، تخریب و سایر تخلفات زیست‌محیطی را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند.