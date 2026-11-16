کرمان و خراسان شمالی، دو استان در دو سوی فلات ایران، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، در عرصه‌های تاریخی، صنایع استراتژیک و میراث فرهنگی، پیوند عمیقی با یکدیگر دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ ایران جان با رسیدن به ایستگاه خراسان شمالی، با پیوند میان دو قطب کرمان و این استان، با تجربه‌ای متفاوت رو‌به‌رو می‌شود. این دو استان در دو سوی فلات ایران، پاسدار مرز‌ها و فرهنگ هستند. از منظر تاریخی، شهر اسفراین در خراسان شمالی با بنای خشتی و گلی «بلقیس»، در جایگاهی هم‌تراز با ارگ تاریخی بم قرار دارد.

در حوزه میراث فرهنگی، هنر بافت گلیم در این دو منطقه، پیوندی ناگسستنی با طبیعت دارد؛ از گلیم‌های سفره کردی در خراسان جنوبی تا گلیم‌های شیریکی پیچ سیرجان که با الهام از نقشه‌های طبیعت، اثری جهانی و ثبت‌شده هستند.



از نظر اقتصادی نیز، در حالی که کرمان قلب تپنده تولید مس در سرچشمه و رفسنجان است، خراسان شمالی نقش کلیدی در خودکفایی کشور از طریق تولید پودر آلومینا ایفا می‌کند؛ ماده‌ای حیاتی برای صنایع دفاعی، هوافضا و خودروسازی. این اشتراک صنعتی در کنار محصولات کشاورزی نظیر زعفران، پسته و اسب‌های اصیل، نشان از هم‌بستگی عمیق این دو سرزمین دارد.