رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز مرحله اجرایی بخش آموزشی پروژه بین‌المللی فائو (TCP) برای مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های نخل خرما خبر داد و گفت: در این طرح، ۱۸۰ نفر از نخلداران تحت پوشش برنامه‌های عملی و میدانی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقیگفت: در این طرح، ۱۸۰ نفر از نخلداران استان در قالب گروه‌های ۳۰ نفره و با استفاده از الگوی آموزش مشارکتی، تحت پوشش برنامه‌های عملی و میدانی قرار می‌گیرند.

بهجت حقیقی اعلام کرد : این برنامه با بهره‌گیری از الگوی آموزش مشارکتی کشاورزان (IPM-FFS) و مشارکت گسترده کارشناسان، محققان و مروجان سازمان، در کنار تسهیلگران تخصصی از مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در حال اجراست.

وی با مشخص کردن اولویت‌های طرح، شناسایی و مدیریت آفات مهم نخل از جمله سرخرطومی حنایی، آفات چوب‌خوار و زنجرک را از محور‌های اصلی پروژه برشمرد.

بهجت حقیقی تأکید کرد : هدف از این آموزش‌های میدانی، انتقال دانش فنی برای ردیابی، کنترل و قرنطینه آفات و در نهایت کاهش خسارت به نخلستان‌ها است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس مشارکت فعال نخلداران در مدیریت آفات را کلید اصلی ارتقای سلامت نخلستان‌ها و پایداری تولید خرما در استان دانست.