تداوم نوسانات جوی در استان مرکزی طی روزهای آینده / احتمال بارش پراکنده در مناطق شمالی
کارشناس هواشناسی از افزایش موقتی ابرناکی و وزش باد در استان مرکزی طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: احتمال بارشهای پراکنده در مناطق شمالی استان در روز چهارشنبه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد با عبور متناوب امواج کمدامنه از تراز میانی جو، طی پنج روز آینده در برخی ساعات شاهد افزایش ابرناکی و سرعت وزش باد در نقاط مختلف استان مرکزی خواهیم بود.
همچنین بر اساس خروجی برخی مدلهای هواشناسی، احتمال وقوع بارشهای پراکنده در مناطق شمالی استان طی روز چهارشنبه وجود دارد.
از نظر دمایی نیز در روزهای آینده تغییرات محسوسی در استان پیشبینی نمیشود.