پنج دانش‌آموز استان درشصت و چهارمین دوره جایزه ملی البرز، در جمع ۵۵ برگزیده کشوری این رویداد قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از درخشش پنج دانش‌آموز استان در شصت و چهارمین دوره جایزه ملی البرز دانش‌آموزی خبر داد و گفت:در شصت‌و چهارمین دوره جایزه ملی البرز دانش‌آموزی که بامشارکت ۹ هزار و ۷۹۲ دانش‌آموز از سراسر کشور برگزار شد، پنج دانش‌آموز اصفهانی موفق شدند در جمع برگزیدگان این رویداد ملی قرار گیرند.

محمدرضا نظریان افزود: امیرارسلان سیامرد خوزانی و پارسا پورعابدین در رشته ریاضی و فیزیک، عسل صادقی در رشته علوم تجربی، پارسا قانعیان سبدانی در رشته علوم انسانی و معارف و صبا کلانتری از دوره متوسطه اول، پنج دانش‌آموز اصفهانی هستند که موفق به کسب جایزه ملی البرز شدند.

وی ادامه داد: در این دوره، ۵۵ دانش‌آموز از سراسر کشور شامل ۲۸ دانش‌آموز دوره متوسطه دوم و ۲۷دانش‌آموز دوره متوسطه اول برگزیده شدند و با اهدای تندیس، لوح جایزه البرز و جوایز نقدی از آنان تجلیل شد.

محمدرضا نظریان گفت: کسب این افتخارات، بیانگر ظرفیت علمی و استعداد‌های دانش‌آموزان اصفهانی است و شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی باید با جدیت در مدارس استان دنبال شود.