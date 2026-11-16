رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مناطق آزاد تجاری در توسعه نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع و هدفمند برای ارتقای شاخص‌های آموزش‌وپرورش این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در نشست شورای راهبری مدیران و تحول نظام اداری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی در مناطق آزاد باید هم‌زمان ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش‌وپرورش را در بر بگیرد، خواستار ارزیابی دقیق وضعیت موجود و ترسیم چشم‌انداز مطلوب در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و زیرساختی شد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش پیشنهاد کرد برنامه‌ای چهارساله با مشارکت گروه‌های کارشناسی و متناسب با شاخص‌های مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش تدوین شود تا ضمن تعیین اولویت‌ها، مسیر تحقق اهداف در چارچوب سه محور عدالت، کیفیت و هویت مشخص شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های مثبت برخی مناطق آزاد در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، بر ضرورت انتقال تجربیات موفق و بهره‌گیری از ظرفیت سایر مناطق آزاد کشور از جمله کیش، اروند، ماکو، انزلی و ارس تأکید کرد.

تعهد منطقه آزاد چابهار برای ساخت یک‌هزار کلاس درس؛ احداث مجتمع آموزشی ۹۶ کلاسه

محمودزاده با اشاره به اقدامات و برنامه‌های زیرساختی منطقه آزاد چابهار در حوزه آموزش‌وپرورش، از تعهد این منطقه برای احداث یک‌هزار کلاس درس مجهز خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در چارچوب نهضت ملی مدرسه‌سازی و در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به احداث یک مجتمع بزرگ آموزشی و پرورشی با ظرفیت ۹۶ کلاس درس، این طرح را از طرح‌های شاخص توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی دانست و از مشارکت منطقه آزاد چابهار در اجرای آن قدردانی کرد.

تأمین تجهیزات سرمایشی؛ گامی برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه چابهار و ضرورت استفاده طولانی‌مدت از تجهیزات سرمایشی در مدارس، از برنامه تأمین و اهدای ۵۰۰ دستگاه کولر گازی برای مدارس منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه در بخش قابل توجهی از سال، استفاده از سیستم‌های سرمایشی در مدارس این منطقه ضرورت دارد، توسعه تجهیزات و امکانات آموزشی را از الزامات ایجاد محیط مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان دانست.

تدوین برنامه جامع برای ارتقای منزلت و توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، توسعه برنامه‌های مرتبط با منزلت، معیشت، مرجعیت حرفه‌ای و دانش‌افزایی معلمان مدارس غیردولتی را خواستار شد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار برنامه انتخاب معلمان نمونه مدارس غیردولتی، پیشنهاد کرد؛ این برنامه از یک فرایند صرفاً انتخابی فراتر رفته و در قالب ستادی جامع برای تکریم، سازماندهی و برنامه‌ریزی در حوزه منابع انسانی مدارس غیردولتی دنبال شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تعیین مسئولان ارزیابی در سطوح منطقه‌ای، استانی و کشوری، طراحی سازوکار‌های تشویقی برای افزایش مشارکت مدارس و پیگیری صدور کارت شناسایی و کارت صلاحیت حرفه‌ای معلمان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص، تقسیم کار میان بخش‌های مسئول و ارائه گزارش مستمر از روند اجرای برنامه‌ها شد.

هم‌افزایی مناطق آزاد و آموزش‌وپرورش؛ بسترساز توسعه پایدار آموزشی

محمودزاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران عامل مناطق آزاد تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، خیرین و نهاد‌های مشارکت‌کننده را زمینه‌ساز اجرای طرح‌های زیربنایی و ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش دانست.

وی همچنین پیگیری موضوع تأمین مسکن فرهنگیان در منطقه آزاد چابهار با استفاده از ظرفیت‌های این منطقه را از دیگر اقدامات قابل توجه در حمایت از جامعه فرهنگیان عنوان کرد.