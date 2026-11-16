طرح‌های توجیهی و اولویت‌بندی مسائل ۱۰ محله مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه و برای تأمین اعتبار به مرکز کشور ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی و امنیتی استانداری در نشست شورای محله‌محور از تشکیل شوراهای پیشبرد محله در استان خبر داد و گفت: طرح‌های توجیهی و اولویت‌بندی مسائل ۱۰ محله مرکز استان تهیه و برای تأمین اعتبار به مرکز کشور ارسال می‌شود.

فتاح محمدی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مدیریت محله‌محور از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها افزود: در گام نخست، محلات استان شناسایی و ارسال شد و شورای پیشبرد محله در این محلات تشکیل شد و دستگاه‌های خدمت‌رسان تجمیع شده و فعالیت خود را در قالب این شورا آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، ۱۰ محله در مرکز استان باید اولویت‌بندی شده و نظام مسائل آن‌ها در قالب طرح توجیهی علمی با برآورد ریالی ضرورت‌ها، اهمیت و تأثیرگذاری در خدمت‌رسانی و رضایتمندی مردم آماده شود.

محمدی افزود: امروز با حضور نمایندگان محلات مرکز استان، مسائل را اولویت‌بندی و طرح‌ها را تهیه می‌کنیم و طی امروز و فردا طرح‌های توجیهی به مرکز کشور ارسال می شود تا هم از ظرفیت محلات و مردم بهره‌مند شویم و هم از حمایت‌های دولت برای تکمیل طرح های اولویت‌دار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های گچساران و کهگیلویه نیز محلاتی مشخص شدند و برنامه داریم این طرح را به همه مناطق و شهرستان‌های استان و همچنین روستاهای بزرگ که نیازمند توجه بیشتری هستند، تسری دهیم.