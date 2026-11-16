تشکیل شوراهای پیشبرد محله در کهگیلویه و بویراحمد
طرحهای توجیهی و اولویتبندی مسائل ۱۰ محله مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه و برای تأمین اعتبار به مرکز کشور ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری در نشست شورای محلهمحور از تشکیل شوراهای پیشبرد محله در استان خبر داد و گفت: طرحهای توجیهی و اولویتبندی مسائل ۱۰ محله مرکز استان تهیه و برای تأمین اعتبار به مرکز کشور ارسال میشود.
فتاح محمدی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مدیریت محلهمحور از سوی وزارت کشور به استانداریها افزود: در گام نخست، محلات استان شناسایی و ارسال شد و شورای پیشبرد محله در این محلات تشکیل شد و دستگاههای خدمترسان تجمیع شده و فعالیت خود را در قالب این شورا آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، ۱۰ محله در مرکز استان باید اولویتبندی شده و نظام مسائل آنها در قالب طرح توجیهی علمی با برآورد ریالی ضرورتها، اهمیت و تأثیرگذاری در خدمترسانی و رضایتمندی مردم آماده شود.
محمدی افزود: امروز با حضور نمایندگان محلات مرکز استان، مسائل را اولویتبندی و طرحها را تهیه میکنیم و طی امروز و فردا طرحهای توجیهی به مرکز کشور ارسال می شود تا هم از ظرفیت محلات و مردم بهرهمند شویم و هم از حمایتهای دولت برای تکمیل طرح های اولویتدار استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در شهرستانهای گچساران و کهگیلویه نیز محلاتی مشخص شدند و برنامه داریم این طرح را به همه مناطق و شهرستانهای استان و همچنین روستاهای بزرگ که نیازمند توجه بیشتری هستند، تسری دهیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاههای خدمترسان هماکنون وظایف خود را انجام میدهند، اما هدف این طرح استفاده از ظرفیت ملی برای تسریع در تکمیل طرح های زیرساختی است؛ در همین راستا تلاش میکنیم چند نقطه را به عنوان کار عملیاتی نمادین و تأثیرگذار در اجرای این طرح انتخاب و اجرا کنیم.