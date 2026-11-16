معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در طرح‌های حفاری گفت: چهارمین حلقه چاه توسعه‌ای در میدان نفتی مشترک یادآوران پس از تکمیل عملیات حفاری و اسیدکاری و تولیدی شدن تحویل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامتین طهماسبی پور با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده، طرح حفاری در این میدان اوایل سال آینده به اتمام می‌رسد. ادامه داد: اجرای این طرح شامل حفاری، تکمیل و اسیدکاری ۳+۶ حلقه چاه نفت در این موقعیت است.وی افزود: ابلاغ شروع به کار این طرح در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت در قالب پروژه EPDS صادر شد و در این ارتباط دو دستگاه حفاری سنگین خشکی ۲۸ و ۹۲ فتح، عملیات حفاری و تکمیل چاه‌های را بر عهده دارند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در طرحهای حفاری اظهار کرد: چهارمین حلقه چاه در قالب اجرای این پروژه به تازگی تکمیل و برای بهره برداری تحویل کارفرما گردید و دستگاه حفاری ۹۲ فتح هم اکنون با استقرار در موقعیت جدید حفر ششمین و آخرین حلقه چاه در اجرای این پروژه را آغاز کرده است.

طهماسبی پور گفت: پیش از این دستگاه حفاری ۲۸ فتح نیز مدتی است در موقعیت چاه پنجم مستقر و عملیات حفاری با پیشرفت قابل توجهی در دست اجرا می‌باشد.

وی افزود: پس از پایان عملیات حفاری اسیدکاری و احیا سازی چهار حلقه چاه نیز توسط همکاران در مدیریت خدمات فنی شرکت انجام گردید که در یک مورد بدون حضور دکل صورت گرفت که در جای خود از نظر تخصصی و پشتیبانی حائز اهمیت تلقی می‌گردد.