مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: رطوبت نسبی هوا صبح امروز ۲۵ آبان در شهر بهبهان به ۹۸ درصد رسید و رطوبت در چهار شهر دیگر بالای ۹۰ درصد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: بعد از بهبهان ایستگاه‌های هواشناسی در شوش ۹۷، ایذه با ۹۴، صفی آباد دزفول و گتوند با ۹۲ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی هوا را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین صبح امروز در شهر‌های رامشیر و لالی ۸۸، مسجدسلیمان ۸۶، بستان ۸۴ و در آغاجاری، امیدیه و اهواز ۸۴ درصد رطوبت نسبی هوا ثبت شده است.

این گزارش حاکیست ۲۳ ایستگاه هواشناسی در استان خوزستان وجود دارد که کمترین میزان رطوبت نسبی هوا در شهر دهدز با ۴۳ درصد ثبت شده است.