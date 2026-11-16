رطوبت هوا در بیست و چهار ساعت گذشته در شهرستان آبادان به ۷۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز چهارشنبه جوی نسبتا پایدار بر روی استان حاکم است، بنابراین پدیده غالب در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی خواهد بود.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه در بیست و چهار ساعت گذشته بیشترین میزان رطوبت در شهرستان آبادان به ۷۴ درصد رسید افزود: در این مدت بیشترین میزان رطوبت در بهبهان با ۹۸ درصد ثبت شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر ۲۷ درجه و کمترین دما ۱۲ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این دو شهر ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۴۹ درصد گزارش شده است.