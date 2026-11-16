مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، با اعلام نتایج پایش‌های میدانی از واحد‌های تولیدی، از نظارت مستمر تیم‌های تنظیم بازار بر روند عرضه نان و رعایت استاندارد‌های تولید در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل گفت : در راستای تضمین سلامت زنجیره تأمین و نظارت بر کیفیت محصولات اساسی، فرآیند پایش میدانی واحد‌های نانوایی را با دقت بالا دنبال می‌کند. بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده، از ابتدای سالجاری تا کنون، تعداد ۲۱۶ مورد از واحد‌های نانوایی در سطح شهرستان مورد بررسی و نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.

هادی‌زاده افزود: این اقدامات نظارتی با هدف اطمینان از رعایت دقیق ضوابط تولید، کیفیت مواد اولیه و نرخ مصوب نان انجام می‌شود. در جریان این فرآیند پایش، بازرسان تنظیم بازار با بررسی دقیق عملکرد واحدها، ۲۶ مورد از تخلفات مشاهده شده را جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات و مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده‌اند.

وی گفت:این نظارت‌ها با هدف جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی در عرضه کالا‌های اساسی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد. تیم‌های نظارتی تنظیم بازار در شهرستان آمل، بر پایش مداوم مسیر تولید و توزیع تمرکز دارند تا از پایداری کیفیت و رعایت استاندارد‌های مصوب اطمینان حاصل شود.

هادی‌زاده، در پایان بر اهمیت این اقدامات نظارتی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: تداوم فرآیند‌های پایش و نظارت بر واحد‌های تولیدی، نقشی کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی روستاییان و کشاورزان ایفا می‌کند. حمایت از کشاورزی، تنها با کنترل دقیق زنجیره تأمین و تضمین سلامت کالا‌های اساسی از مرحله تولید تا مصرف میسر است. ما با برخورد قاطع با تخلفات، علاوه بر صیانت از حقوق مردم، به دنبال ایجاد بستری امن برای گردش اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار هستیم تا امنیت غذایی و اقتصادی منطقه به طور پایدار تضمین شود.