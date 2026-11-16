استاندار اردبیل گفت: تاکنون ۳۹/۵ مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر وارد مدار و بهره‌برداری شده و عملیات اجرایی نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۱۰۶ مگاوات نیز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط‌عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در نشست کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اظهار کرد: تعهد استان اردبیل در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۵۰ مگاوات است که بخشی از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده و بخشی دیگر در حال اجراست.

وی با اشاره به طرح‌های در دست اقدام برای توسعه این بخش افزود: ۱۰۸ مگاوات ظرفیت نیروگاهی دیگر نیز از سوی بخش خصوصی، شهرک‌های صنعتی و کمیته امداد در دست اقدام است.

استاندار اردبیل از تدوین گزارش جامعی درباره ظرفیت زمین‌های مستعد و شبکه انتقال برق استان خبر داد و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس و ادارات استان، خواستار گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این بخش‌ها شد.