سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران هفته نخست لیگ برتر زنان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ آبان با شش دیدار در شهر‌های آمل، بابل، شبستر، اصفهان، تهران و شیراز پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد.

برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به شرح زیر است:

گروه اول:

آمل، سالن پیامبر اعظم، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – کلینیک فیتمو گلستان

ناظر فنی: نازآفرین فنودی، ناظر داوری: شهناز برادران مهاجری، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: فرشته جوادی‌پور

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

ستارگان جوان بابل – استقلال تهران

ناظر فنی: فاطمه ژند، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: مهال امتیاز

شبستر، سالن شهدای دیزج خلیل، ساعت ۱۴

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: نسرین حق‌شناس، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: سمانه اسدیان

گروه دوم:

اصفهان، سالن باغ فردوس، ساعت ۱۴

فولاد مبارکه سپاهان – نفت امیدیه خوزستان

ناظر فنی: آمنه خواجه‌ئیان، ناظر داوری: محبوبه زرنویس‌زاده، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلی‌فرد

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – ذوب‌آهن اصفهان

ناظر فنی: فاطمه نانکلی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: پریا علیخانی

شیراز، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴

مهرگان فارس – بندرعامری بوشهر

ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: معصومه اسمعیل‌زاده، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: نوشین حق‌شناس