معرفی داوران هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران هفته نخست لیگ برتر زنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ آبان با شش دیدار در شهرهای آمل، بابل، شبستر، اصفهان، تهران و شیراز پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد.
برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به شرح زیر است:
گروه اول:
آمل، سالن پیامبر اعظم، ساعت ۱۴
ماجان مازندران – کلینیک فیتمو گلستان
ناظر فنی: نازآفرین فنودی، ناظر داوری: شهناز برادران مهاجری، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: فرشته جوادیپور
بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴
ستارگان جوان بابل – استقلال تهران
ناظر فنی: فاطمه ژند، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: مهال امتیاز
شبستر، سالن شهدای دیزج خلیل، ساعت ۱۴
کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی – نامآوران تلنت خراسان رضوی
ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: نسرین حقشناس، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: سمانه اسدیان
گروه دوم:
اصفهان، سالن باغ فردوس، ساعت ۱۴
فولاد مبارکه سپاهان – نفت امیدیه خوزستان
ناظر فنی: آمنه خواجهئیان، ناظر داوری: محبوبه زرنویسزاده، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلیفرد
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴
پدیده صنعت اوج گلپایگان – ذوبآهن اصفهان
ناظر فنی: فاطمه نانکلی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: پریا علیخانی
شیراز، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴
مهرگان فارس – بندرعامری بوشهر
ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: معصومه اسمعیلزاده، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: نوشین حقشناس