سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برنامه‌های پایش و مبارزه تلفیقی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را در سطح ۷۳ هزار هکتار از باغ‌های انار استان اجرایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این سازمان برنامه‌های پایش و مبارزه تلفیقی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را در سطح ۷۳ هزار هکتار از باغ‌های انار استان اجرایی کرد.

جاوید عباسی افزود: این اقدامات با هدف کنترل عوامل خسارت‌زا، حفظ کیفیت محصول و حمایت از معیشت باغداران در مناطق انارخیز استان انجام می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به جایگاه اقتصادی محصول انار در استان، اظهار داشت : با توجه به سطح وسیع این باغ‌ها، برنامه‌های ردیابی و مدیریت عوامل خسارت‌زا از طریق بازدید‌های میدانی و پایش مستمر توسط کارشناسان دنبال شده است.

وی افزود : شناسایی به‌موقع آفات و بیماری‌ها و ارائه توصیه‌های فنی به باغداران، از ارکان اصلی این برنامه‌هاست.

این مقام مسئول با تشریح راهکار‌های کنترلی، به مواردی همچون رعایت بهداشت باغ، حذف شاخه‌های آلوده، جمع‌آوری میوه‌های آفت‌زده و استفاده از روش‌های غیرشیمیایی اشاره کرد.

وی تأکید کرد : مبارزه شیمیایی نیز باید صرفاً با سموم مجاز، در دُز توصیه‌شده و با رعایت دوره کارنس انجام شود.

عباسی با تأکید بر اهمیت مدیریت تلفیقی، تصریح کرد که ترکیب روش‌های زراعی، مکانیکی، زیستی و شیمیایی، ضمن کاهش مصرف سموم، به حفظ تعادل زیستی محیط و تولید محصول سالم و باکیفیت کمک می‌کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: تداوم این اقدامات، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت‌های اقتصادی و افزایش ماندگاری و بازارپسندی محصول انار در استان فارس دارد.