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رادیو صبا و رادیو فرهنگ امروز دوشنبه ۲۵ آبانماه با برنامههای «نشان افتخار» و «آیینهخانه» مهمان مخاطبان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا، امروز ساعت ۱۲:۱۵ به تهیهکنندگی مژگان فرزین و با گویندگی مهدی مجنونی، در راستای پویش «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» به معرفی افسانه حسامیفرد، پزشک، کوهنورد و نخستین بانوی ایرانی فاتح قله سخت K ۲ میپردازد.
همچنین برنامه «آیینهخانه» گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۱ به تهیهکنندگی و نویسندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای راضیه گردکاهد روی آنتن میرود.
این برنامه با حضور کارشناسانی، چون لیلا خالوند، دکتر شریفییزدی و دکتر مریم برهمن به پاسداشت سنتهای ارزشمند خانوادگی و بررسی پیامدهای فردگرایی میپردازد.