به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان گفت: طی دو سال اخیر استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نزدیک به ۸ هزار کلاس درس از طریق گازرسانی، اجرای موتورخانه و تأمین تجهیزات سرمایشی در دستور کار قرار گرفته است.

میثم لک‌زایی با اشاره به اعتبارات و طرح‌های نیمه‌تمام استان افزود: نزدیک به ۴ همت اعتبار برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و بازسازی مدارس فرسوده در دستور کار قرار دارد.

لکزایی ادامه داد: توسعه فضا‌های آموزشی در سواحل مکران، پیگیری تعهدات منطقه آزاد و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیز با هدف تأمین فضای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان این مناطق دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل بیان کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی از محل اعتبارات سال مالی ۱۴۰۵ و در مجموع منابع استانی و ملی تاکنون نزدیک به ۴ همت اعتبار برای توسعه فضا‌های آموزشی استان مصوب شده است که با تحقق تخصیص‌ها زمینه آغاز پروژه‌های جدید و ایجاد جهشی دیگر در زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.