معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور و ضرورت جلوگیری از هدر رفت انرژی در فصول مختلف سال، ساختمان سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز کشور و جامعه نیست و باید به سمت اجرای ساختمان سبز و هوشمند گام برداریم.

ساختمان سازی به شیوه سنتی، جوابگوي نيازهاي امروز کشور نيست

ساختمان سازی به شیوه سنتی، جوابگوي نيازهاي امروز کشور نيست



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،طهماسب نجفی در نشست کمیسیون ماده ۵ که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بخش زیادی از اتلاف انرژی در فضای مسکونی به دلیل غیراستاندارد بودن مصالح و بی توجهی نسبت به الزامات مرتبط با مصرف بهینه انرژی در طراحی ساختمان‌ها است.

وی افزود: تداوم مشکل ناترازی انرژی در کشور و گران شدن بهای انرژی، ساختمان سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگوی نیاز‌های امروز کشور و جامعه نیست.

معاون عمرانی استاندار به ویژگی‌های ممتاز ساختمان سبز در بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: طرح ساختمان سبز یک رویکرد هوشمندانه و آینده‌نگرانه در حوزه ساخت و ساز است که در کشور‌های توسعه یافته با اقبال گسترده رو‌به‌رو شده است و در برخی کلان شهر‌های کشور مانند تهران در حال اجرا است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح ساختمان سبز در کرمانشاه آغاز شده است در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختمان سبز، کاهش چشمگیر مصرف انرژی است و در اغلب این بنا‌ها از صفحات خورشیدی برای تولید انرژی برق استفاده می‌شود.

مهندس نجفی افزود: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست بوم منطقه و معماری بومی، طراحی می‌شوند و از فضا‌های بالکن و یا پشت بام برای ایجاد فضای سبز و کمک به محیط زیست استفاده می‌شود.

در این نشست موارد ارجاعی درخصوص طرح تفصیلی شهر کرمانشاه و شهرستان‌های کوزران، سنقر، جوانرود، قصرشیرین و گیلانغرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.