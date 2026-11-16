منابع آگاه به رای الیوم گفتند، حماس از میانجی‌گران خشمگین است و تهدید کرده است از توافق آتش‌بس در غزه عقب‌نشینی می‌کند. آخرین پیام هشدار ارسال و ادعای نقشه‌ریزی برای سرنگونی سیسی تکذیب شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر الصفدی در گزارشی در روزنامه اینترنتی رای الیوم که از لندن به روز می‌شود، نوشت: منابع بلندپایه فلسطینی فاش کردند جنبش حماس از نقش میانجی‌ها در حمایت و پیگیری توافق شکننده آتش‌بس که در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در نوار غزه حاصل شد، بسیار خشمگین و ناراضی است.

این منابع در گفتگوی اختصاصی با رای الیوم تاکید کردند حماس یک پیام قاطع به میانجی‌ها به ویژه مصر و قطر ارسال کرده است. این پیام به علت ادامه یافتن و افزایش تجاوزات اسرائیل، ترورها، کشتار‌های روزانه، تشدید محاصره و سخت‌تر کردن اوضاع برای فلسطینیان ساکن نوار غزه ارسال شده است.

منابع مذکور تصریح کردند آنچه در غزه می‌گذرد، هیچ ارتباطی با توافق آتش‌بسِ حاصل شده ندارد. تجاوزات مستمر ارتش اسرائیل و جلوگیری از ورود کمک‌ها، باز شدن گذرگاه‌ها و انتقال بیماران، ممکن است این جنبش را به سمت برداشتن گام‌هایی بی‌سابقه سوق دهد که توافق را به طور کامل با تهدید مواجه می‌کند.

این منابع همچنین افزودند حماس در پیام خود تلاش میانجی‌ها برای تحت فشار قراردادن اسرائیل برای متوقف کردن تنش‌زایی نظام‌مند در غزه به شدت مورد ملامت قرار داد، زیرا درخواست‌های قبلی گوش شنوایی نیافت و همین موضوع به رژیم اشغالگر انگیزه داد از این فرصت بهره‌برداری و حملات، بمباران‌ها و حملات وحشیانه خود را بیشتر کند.

به گفته این منابع، پیام حماس به میانجی‌های مصری و قطری، لحنی هشداردهنده و تهدیدآمیز داشته و اشاره کرده است که وضعیت کنونی زیاد ادامه نخواهد یافت و قابل قبول نخواهد بود. این جنبش ممکن است سمت گرفتن تصمیمات جدید و بی‌سابقه‌ای برود که احتمالا با وجود همه تلاش‌هایی که برای مقابله با وقوع جنگ می‌شود، آن را دوباره به غزه برمی‌گرداند.

امروز صبح، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد سمیر محمود ابویونس، فرمانده تیپ رفح و عضو شورای نظامی حماس شنبه شب در حمله هوایی اسرائیل به غرب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه ترور شده است.

این ترور در امتداد نقض مستمر توافق آتش‌بس از سوی اسرائیل رخ می‌دهد؛ توافقی که از روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرای آن آغاز شده است. این نقض مستمر آتش‌بس تا روز شنبه گذشته منجر به شهادت ۱۶۴۳ فلسطینی و مجروح شدن ۵۹۶۴ فلسطینی دیگر شده است.

این توافق آتش‌بس ۲ سال پس از جنگ نسل‌کشی حاصل شد که اسرائیل آن را در روز ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد. بعد‌ها این جنگ به اشکال متعدد ادامه پیدا کرد و بیش از ۷۴ هزار شهید و ۱۷۶ هزار مجروح برجای گذاشت. همچنین سبب تخریب گسترده ۹۰ درصد زیرساخت‌های شهری شد.

در همین راستا، منابع مذکور اظهارات یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل را مبنی بر هماهنگ شدن جنبش حماس با ایران و اخوان المسلمین برای سرنگونی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قاطعانه رد و تاکید کردند این اظهارات درست نیست و هدف از بیان کردن آن‌ها برهم زدن معادلات پس از شکست نتانیاهو و حزبش در انتخابات اسرائیل و ناکامی آنان در تشکیل دولت است.

پیش‌تر، یسرائیل کاتس جنبش حماس را به همکاری با گروه اخوان المسلمین در مصر و ترکیه و هماهنگی با طرف‌های ایرانی برای برنامه ریزی برای سرنگونی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر متهم کرده بود؛ ادعایی که بدون ارائه هیچ مدرک مطرح شد و از آن استفاده شد تا درباره مشارکت دادن احزاب عربی در دولت بعدی اسرائیل هشدار داده شود.

کاتس با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد جنبش حماس با همکاری گروه اخوان المسلمین در مصر و تشکیلات این گروه در ترکیه برای پیشبرد انقلاب علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر همکاری می‌کند. او ادعا کرد خالد غنام مسئول سرویس اطلاعات خارجی این جنبش مسئولیت مدیریت این فعالیت ها، پیشبرد و نیز تامین بودجه آن‌ها با همکاری با طرف‌هایی در ایران را برعهده دارد.

افشای علنی اتهام زنی‌هایی در این سطح به جنبش حماس و طرح اتهاماتی که مستقیما امنیت نظام مصر را نشانه می‌گیرد، آنهم در سایه روابط و میانجی‌گری‌های در حال انجام میان قاهره و حماس و نقش محوری مصر در پرونده فلسطین، اقدامی قابل توجه و تامل از سوی نهاد امنیتی اسرائیل به شمار می‌رود.