۱۲۰ نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌های نهم و دهم مدارس متوسطه شهرستان بهاباد، در قالب کاروان راهیان نور، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباسعلی خواجه رحیمی معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بهاباد گفت: این کاروان با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان اسلام و حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس، راهی سرزمین‌های نور شد.

وی گفت: دانش آموزان در این اردوی ۴ روزه ازمناطق شلمچه طلائیه اروند و معراج شهدا موزه دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

اردوی راهیان نور فرصتی برای آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با حماسه‌های دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان است.

کاروان ۱۲۰ نفره دانش‌آموزان دختر بهابادی، با بدرقه خانواده‌ها و مسئولان، سفر خود را به سوی مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز کرد.