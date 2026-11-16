اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ امروز واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طبق زمان‌بندی اعلام شده، امروز دوشنبه ۲۵ آبان کالابرگ خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است (گروه دوم از سرپرستان دریافت کننده کالابرگ)، به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

سرپرستان خانوار از امروز می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد اعتبار یک میلیون تومانی خود را استفاده کنند.

کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کدملی آنها ۷، ۸ و ۹ است نیز در پنجم ماه آذر واریز خواهد شد.