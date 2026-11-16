در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی و ارتقای سطح خدمات درمانی در استان لرستان، پنج حوزه و مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی جدید با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد:این تجهیزات شامل برق دوسویه، دستگاه دیالیز، دستگاه اتیلن اکساید، دو دستگاه سنگ‌شکن داخل‌رگی و دستگاه مته الماسه است که با راه‌اندازی آن‌ها، ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی استان افزایش می‌یابد.

امیری بیان کرد: بهره‌برداری از این تجهیزات گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های سلامت، کاهش نیاز بیماران به مراجعه به استان‌های دیگر، تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و ارتقای کیفیت درمان در لرستان به شمار می‌رود.