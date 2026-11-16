بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲۵ آبان ۱۴۰۵)، در بخش میلگرد و تیرآهن با نوسان قیمت در برخی مبادی فروش همراه است، اما نرخ سیمان همچنان در محدوده ثبات قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد امروز در مبادی مختلف فروش با نوسان همراه شد و برخی محصولات کاهش و برخی دیگر افزایش بها را تجربه کردند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با ۴ هزار تومان کاهش بها به ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با ۶۰۰ تومان افزایش نرخ، ۱۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با ۳ هزار تومان افت بها، ۱۲۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با کاهش ۶ هزار تومانی به ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

در دیگر مبادی فروش، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت تیرآهن امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

قیمت تیرآهن امروز در برخی مبادی فروش افزایشی بود و تعدادی از محصولات با افزایش بها معامله شدند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان افزایش قیمت، به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه می‌شود.

تیرآهن ۱۸ نرمال نیز با ۹ هزار تومان افزایش بها، ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۵ هزار تومان افزایش، به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

در سایر مبادی فروش، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان معامله می‌شود.

قیمت سیمان امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

قیمت سیمان عمده امروز در بیشتر مبادی فروش بدون تغییر باقی مانده و بازار این محصول در شرایط ثبات نسبی نرخ قرار دارد.

سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

سیمان پاکتی هرمزگان نیز ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.