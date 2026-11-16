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بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲۵ آبان ۱۴۰۵)، در بخش میلگرد و تیرآهن با نوسان قیمت در برخی مبادی فروش همراه است، اما نرخ سیمان همچنان در محدوده ثبات قرار دارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد امروز در مبادی مختلف فروش با نوسان همراه شد و برخی محصولات کاهش و برخی دیگر افزایش بها را تجربه کردند.
میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه میشود و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۲ آجدار قائمرازی با ۴ هزار تومان کاهش بها به ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمهداش با ۶۰۰ تومان افزایش نرخ، ۱۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان معامله میشود.
همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوبآهن با ۳ هزار تومان افت بها، ۱۲۱ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با کاهش ۶ هزار تومانی به ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.
در دیگر مبادی فروش، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه میشود.
قیمت تیرآهن امروز در برخی مبادی فروش افزایشی بود و تعدادی از محصولات با افزایش بها معامله شدند.
تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان با ۳ هزار تومان افزایش قیمت، به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.
تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه میشود.
تیرآهن ۱۸ نرمال نیز با ۹ هزار تومان افزایش بها، ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین تیرآهن ۱۸ ذوبآهن اصفهان با ۵ هزار تومان افزایش، به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.
در سایر مبادی فروش، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت دارد.
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان معامله میشود.
قیمت سیمان عمده امروز در بیشتر مبادی فروش بدون تغییر باقی مانده و بازار این محصول در شرایط ثبات نسبی نرخ قرار دارد.
سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان عرضه میشود.
سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به فروش میرسد.
سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان معامله میشود.
همچنین سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان عرضه میشود.
سیمان پاکتی هرمزگان نیز ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.