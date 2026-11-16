یک مؤسسه خیریه دیابت در اصفهان با حدود ۶۰۰ کودک دیابتی زیرپوشش، برای تأمین دارو و تجهیزات درمانی کودکان، خیرخواهانه قدم بر می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه دیابت در همایش سالانه خیران مؤسسه خیریه دیابت اصفهان با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به دیابت در کشور، این بیماری را یکی از پر عارضه‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌های جهان دانست و گفت: بر اساس آمارها، حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت یا در معرض ابتلا به آن هستند و این موضوع ضرورت توجه جدی به پیشگیری و درمان را نشان می‌دهد.

محمدعلی عطاری با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان دیابت افزود: هزینه سالانه این بیماری درایران حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود ودولت و وزارت بهداشت به‌تنهایی توان تأمین تمام این هزینه‌ها را ندارند، ازاین‌رو همراهی خیران و مردم برای حمایت از بیماران به ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار ضروری است.

وی بااشاره به وضعیت کودکان مبتلا به دیابت ادامه داد: هزینه ماهانه درمان یک کودک دیابتی با توجه به شرایط و تجهیزات موردنیاز، بین ۶ تا ۲۸ میلیون تومان است ودرحال حاضرحدود ۶۰۰ پرونده مربوط به کودکان دیابتی دریک مؤسسه خیریه دیابت تشکیل شده که حمایت از این بیماران به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد.

یک فوق‌تخصص غدد اطفال نیز با اشاره به اینکه دیابت نوع یک در کودکان ناشی از اختلال در سیستم ایمنی بدن است، گفت: درمان اصلی این بیماران انسولین است و بر خلاف برخی بیماری‌های مزمن، یک روز وقفه در دریافت انسولین می‌تواند جان بیمار را به خطر انداخته و وی را به کما ببرد.

محمدرضا اسلامیان بااشاره به تأثیر مستقیم استرس بر وضعیت قندخون کودکان دیابتی افزود: استرس می‌تواند در مدت کوتاهی موجب افزایش قند خون شود و اگر انسولین و آموزش موردنیاز این بیماران تأمین شود، از نظر کیفیت زندگی و طول عمر تفاوت معناداری با افراد عادی نخواهند داشت.