سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: اطلاعات مربوط به مدیران، نیروی انسانی، حقوق و پاداش‌ها و درآمد‌های شرکت‌ها باید تا حد امکان به‌صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی خانلاری، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی دیوان محاسبات کشور، در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ۱۵۱ شرکت دولتی، ۲۲۱ همت سود پیش‌بینی شده بود و تنها ۱۵ شرکت با زیان ۸ همتی در فهرست شرکت‌های زیان‌ده قرار داشتند، عملکرد واقعی از زیان‌ده بودن ۱۶۵ شرکت با مجموع ۱۳۶ همت زیان حکایت دارد.

وی افزود: از مجموع ۳۴۶ شرکت دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه، حدود ۴۸ درصد زیان‌ده بوده‌اند و ۱۴۵ شرکت نیز با مجموع ۲۷۰ همت سودآوری داشته‌اند. سایر شرکت‌ها در وضعیت سربه‌سر، انحلال یا تسویه قرار دارند.

خانلاری درباره تفاوت آمار دیوان محاسبات با آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: مبنای بررسی دیوان محاسبات، شرکت‌های مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سنواتی است که سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کند؛ بنابراین آمار اعلام‌شده صرفاً ناظر بر همین شرکت‌هاست.

مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری؛ از عوامل زیان‌دهی شرکت‌ها

در ادامه این برنامه، محمد قسیم عثمانی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی گفت: نمی‌توان یک دلیل واحد برای زیان‌دهی این شرکت‌ها مطرح کرد و مجموعه‌ای از عوامل در این وضعیت نقش دارند.

وی یکی از این عوامل را شیوه مدیریت شرکت‌های دولتی دانست و افزود: مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، در مقایسه با مدیریت بخش خصوصی، با محدودیت‌هایی در ایجاد انگیزه و پیوند دادن منافع مدیران به عملکرد شرکت روبه‌روست.

عثمانی در عین حال تأکید کرد که همه زیان‌های ثبت‌شده ناشی از ضعف مدیریت نیست و بخشی از آنها به تکالیف تحمیل‌شده از سوی دولت بازمی‌گردد.

به گفته وی، شرکت‌هایی مانند آب و فاضلاب ناچارند خدمات خود را با قیمت‌های تکلیفی و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده ارائه کنند؛ بنابراین طبیعی است که در صورت جبران نشدن این فاصله، با زیان مالی مواجه شوند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید علت زیان شرکت‌ها نیز در کنار صورت‌های مالی بررسی شود، گفت: در برخی موارد، دولت از ابتدا در قانون بودجه برای شرکت‌ها زیان پیش‌بینی می‌کند و باید منابع لازم برای جبران زیان ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده را تأمین کند.

اختلاف بودجه مصوب با واقعیت‌های اقتصادی

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به تأثیر متغیر‌های کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در زمان تدوین و تصویب بودجه، برخی متغیر‌های اثرگذار اقتصادی به‌درستی پیش‌بینی نمی‌شوند و همین مسئله می‌تواند فاصله قابل‌توجهی میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی شرکت‌ها ایجاد کند.

خانلاری با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته گفت: با وجود تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز از زمان ارائه لایحه تا تصویب بودجه، این تغییرات در ارقام نهایی بودجه شرکت‌های دولتی لحاظ نشد و بودجه شرکت‌ها با همان رقم پیش‌بینی‌شده، یعنی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ همت، به تصویب رسید.

لزوم شفافیت عملکرد و ارزیابی اقتصادی شرکت‌ها

عثمانی همچنین با اشاره به ضرورت انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعاتی گفت: اطلاعات مربوط به مدیران، نیروی انسانی، حقوق و پاداش‌ها و درآمد‌های شرکت‌ها باید تا حد امکان به‌صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد که سود حسابداری به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی نیست و باید بازده اقتصادی شرکت با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز بررسی شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ممکن است برخی شرکت‌ها در صورت‌های مالی سودده باشند، اما میزان سود آنها با حجم سرمایه‌ای که در شرکت به‌کار گرفته شده تناسب نداشته باشد؛ از این رو، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها باید علاوه بر سود حسابداری، بر مبنای بازده اقتصادی سرمایه نیز انجام شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ارزیابی اقتصادی شرکت‌های دولتی گفت: سود حسابداری به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تشویق مدیران یا سنجش عملکرد شرکت‌ها باشد؛ چراکه باید میزان سود با حجم سرمایه به‌کارگرفته‌شده و امتیاز‌هایی که شرکت از آنها برخوردار است، مقایسه شود.

وی افزود: نمی‌توان عملکرد مدیران دو شرکتی را که یکی هزار واحد و دیگری دو هزار واحد سرمایه دارد، صرفاً با مقایسه میزان سود حسابداری ارزیابی کرد. همچنین باید بررسی شود شرکت‌ها از چه امتیاز‌ها و رانت‌هایی استفاده می‌کنند و در مقابل چه میزان بازده اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

عثمانی با انتقاد از نبود چنین شاخص‌هایی در ارزیابی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: آنچه در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بررسی می‌شود، عمدتاً مقایسه درآمد و هزینه شرکت است؛ در حالی که این شاخص به‌تنهایی نشان نمی‌دهد سرمایه به‌کارگرفته‌شده تا چه اندازه بازدهی داشته است.

تغییر شرایط اقتصادی و موانع اصلاح فعالیت شرکت‌ها

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قدمت برخی شرکت‌های دولتی گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در سال‌های دور و متناسب با شرایط اقتصادی همان زمان تأسیس شده‌اند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، فعالیت برخی از آنها دیگر توجیه اقتصادی گذشته را ندارد.

وی افزود: شرکت‌های خصوصی معمولاً امکان بیشتری برای تغییر حوزه فعالیت، جابه‌جایی محل فعالیت و تطبیق سریع با شرایط جدید دارند؛ اما شرکت‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های قانونی، ملاحظات سیاسی و برخی موانع دیگر، نمی‌توانند به‌سادگی فعالیت خود را تغییر دهند. حتی جابه‌جایی یک شرکت از استانی به استان دیگر ممکن است با موانع و مخالفت‌هایی روبه‌رو شود.

عثمانی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی باید موردبه‌مورد انجام شود؛ زیرا نمی‌توان همه شرکت‌های زیان‌ده را با یک معیار و رویکرد واحد بررسی کرد.

ضرورت تفکیک شرکت‌های تجاری از نهاد‌های حاکمیتی

در ادامه، مرتضی خانلاری، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اختلاف آمار شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در گزارش دستگاه‌های نظارتی گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود تعریف جامع و یکپارچه از شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های دارای مالکیت عمومی است.

وی افزود: برای احصای دقیق تعداد این شرکت‌ها، ابتدا باید مشخص شود چه میزان از سهام هر شرکت در اختیار دولت است و دولت تا چه اندازه در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و اداره آن نقش دارد. پس از شناسایی میزان سرمایه‌گذاری و حدود مالکیت دولت، باید وضعیت شرکت‌های دارای مالکیت عمومی نیز تعیین تکلیف شود.

خانلاری با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: در برخی شرکت‌ها بخشی از سرمایه با عنوان سهام عدالت ثبت شده و این سهام متعلق به مردم است، اما برخی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل فرایند واگذاری اختیارات مربوط به این سهام به مردم کوتاهی کرده‌اند.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی دیوان محاسبات همچنین با انتقاد از تجمیع انواع شرکت‌ها و نهاد‌ها در پیوست شماره ۳ قانون بودجه اظهار کرد: در این پیوست، شرکت‌های تجاری، بانک‌ها، مؤسسات و حتی برخی نهاد‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار در یک جدول قرار گرفته‌اند؛ در حالی که نمی‌توان همه آنها را با یک معیار ارزیابی کرد.

وی افزود: شرکتی که مواد اولیه آن از محل انفال تأمین می‌شود، با شرکتی که باید تمام مواد اولیه و فرایند تولید را خودش تأمین کند، شرایط یکسانی ندارد. همچنین نهاد‌هایی مانند صداوسیما، خبرگزاری‌ها و دستگاه‌های تنظیم‌گر، مأموریت‌هایی دارند که لزوماً با منطق فعالیت تجاری و سودآوری قابل ارزیابی نیست.

خانلاری با اشاره به بانک مرکزی گفت: برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۰ همت سود برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده و عملکرد این بانک در سال ۱۴۰۴ نیز ۷۷ همت سود بوده است؛ اما این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار پول کشور باید مانند یک بنگاه اقتصادی صرفاً بر اساس سود ارزیابی شود؟

ضرورت تغییر معیار سودآوری در نهاد‌های حاکمیتی

عثمانی نیز در جمع‌بندی این بحث گفت: تعریف سود و درآمد در نهاد‌هایی که وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند، باید متفاوت از شرکت‌های تجاری باشد؛ زیرا منافع این نهاد‌ها صرفاً در درآمد‌های مالی آنها خلاصه نمی‌شود و بخشی از آثار فعالیتشان در قالب خدمات عمومی و منافعی که برای جامعه ایجاد می‌کنند، قابل اندازه‌گیری است.

وی افزود: در برخی نهاد‌های حاکمیتی ممکن است افزایش هزینه‌ها و حتی زیان مالی ناشی از ارائه خدمات بیشتر با قیمت پایین‌تر یا به‌صورت رایگان باشد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با مقایسه درآمد و هزینه، عملکرد این مجموعه‌ها را ارزیابی کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: باید میان فعالیت‌های اقتصادی و مأموریت‌های حاکمیتی تفکیک قائل شد. فعالیت‌هایی که ماهیت صرفاً اقتصادی دارند، می‌توانند به بخش غیردولتی واگذار شوند؛ اما فعالیت‌های حاکمیتی که قابلیت واگذاری ندارند، به شاخص‌های متفاوتی برای سنجش عملکرد، درآمد و هزینه نیاز دارند.

عثمانی در پایان بیان کرد: در ارزیابی نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی که وظیفه اصلی آنها تنظیم‌گری بازار پول است، باید میزان تحقق مأموریت‌های حاکمیتی نیز در نظر گرفته شود و سودآوری مالی نباید تنها معیار سنجش عملکرد آنها باشد.