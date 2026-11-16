مراسم بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ اسلامی، با هدف معرفی آثار و زندگی‌نامه این شخصیت برجسته، در مسجد جامع امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر مدرسه ابتدایی علامه طباطبایی در این رابطه گفت: با توجه به اهمیت معرفی فیلسوف بزرگ علامه سید محمد حسین طباطبایی ره برنامه‌ای را به همین مناسبت ترتیب دادیم.

ماشالله اردستانی افزود: با توجه به شروع هفته کتاب و کتابخوانی مسابقه کتابخوانی را بین اولیاء گرامی دانش آموزان برگزار کردیم که به نفرات برتر جوایزی را تقدیم کردیم.

وی ادامه داد: مسابقه‌ای را هم با عنوان ژیان آقای دبیر که مرتبط با زندگی نامه دانشجوی شهید مرتضی شیرازی است را برگزار کردیم که جوایز این مسابقه هم با دستان مبارک مادر بزرگوار این شهید عزیز تقدیم دانش آموزان شد.