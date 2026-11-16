به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان داورزن، در گفت‌وگویی میدانی از آخرین وضعیت حادثه انفجار و آتش‌سوزی جایگاه سوخت آفتاب شرق روستای کاهک، اقدامات انجام‌شده، حضور نیروهای امدادی و خدمات‌رسان و روند بررسی علت وقوع حادثه توضیحاتی ارائه کرد.

حسن قربانی، با تأکید بر پیگیری موضوع و حفظ آرامش شهروندان، از ادامه بررسی‌های کارشناسی تا روشن شدن ابعاد حادثه خبر داد

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