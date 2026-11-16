مهار حادثه انفجار جایگاه سی ان جی کاهک داورزن خراسان رضوی +فیلم
فرماندار شهرستان داورزن جزئیات مهار انفجار جایگاه سی ان جی روستای کاهک داورزن خراسان رضوی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان داورزن، در گفتوگویی میدانی از آخرین وضعیت حادثه انفجار و آتشسوزی جایگاه سوخت آفتاب شرق روستای کاهک، اقدامات انجامشده، حضور نیروهای امدادی و خدماترسان و روند بررسی علت وقوع حادثه توضیحاتی ارائه کرد.
حسن قربانی، با تأکید بر پیگیری موضوع و حفظ آرامش شهروندان، از ادامه بررسیهای کارشناسی تا روشن شدن ابعاد حادثه خبر داد