رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از رشد چشمگیر تولید ماهیان خاویاری در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: تولید گوشت این گونه با ۵۵ درصد افزایش به ۱۲۴ تن و تولید خاویار با رشد چهار برابری به ۵ هزار و ۵۰ کیلوگرم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با تشریح عملکرد تولید ماهیان خاویاری در شش‌ماهه نخست سال جاری اعلام کرد : تولید گوشت این ماهیان از ۸۰ تن در مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۴ تن افزایش یافته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد میزان تولید خاویار از ۱ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم در سال گذشته به ۵ هزار و ۵۰ کیلوگرم در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۳۴۳ درصدی است.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی و صادراتی این صنعت، افزود : در این مدت، ۴ تن گوشت و ۳۵۰ کیلوگرم خاویار از استان فارس صادر شده است که نشان‌دهنده توان تولیدکنندگان برای حضور در بازار‌های خارجی و افزایش ارزآوری است.

بهجت حقیقی عوامل مؤثر در این رشد را بهره‌گیری از دانش فنی روز، بهبود روش‌های پرورش و ارتقای کیفیت فرآوری دانست.

وی تأکید کرد : توسعه زنجیره تولید و بهبود کیفیت، زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تقویت اشتغال و ارتقای جایگاه استان فارس در صنعت آبزی‌پروری کشور خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای حفظ روند رو به رشد تولید در نیمه دوم سال تأکید کرد و افزود : توسعه ظرفیت‌های پرورشی و حمایت از سرمایه‌گذاری، از محور‌های اصلی برای استمرار این رشد و افزایش سهم استان در بازار‌های داخلی و صادراتی است