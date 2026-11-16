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رقابتهای فوتبال ۴ جانبه عراق فردا در بصره پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات ۴ تیم حضور دارند، اما هر تیم در دو مسابقه به میدان میرود. مسابقات در استادیوم اینترنشنال بصره برگزار میشود. برنامه مسابقات به این شرح است:
* سه شنبه ۲۵ آبان:
فلسطین - لبنان
ایران - عراق (ساعت ۱۹:۱۵ - استادیوم اینترنشنال)
- تیم ایران پیش از این ۲ - ۰ تیم فلسطین را مغلوب کرد.
- تیمهای ملی ایران و عراق تا کنون ۳۱ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم ایران ۱۸ بار و عراق ۶ بار به پیروزی رسیدهاند. در این مسابقات تیم ایران ۴۲ و تیم عراق ۲۱ گل به ثمر رساندهاند. بهترین گلزنان ایران در مصاف با عراق علی دایی با ۴ و مرحوم حمید شیرزادگان، حسین کلانی و سردار آزمون با ۳ گل هستند.
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- در جدول جام ۴ جانبه بصره تیم ایران با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای لبنان و عراق با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم فلسطین بدون امتیاز چهارم است.