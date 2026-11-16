هم‌زمان با ۲۴ آبان‌ماه، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، در آئینی با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از صنعتگران و کارآفرینان، اساتید و مسئولان از کتاب «مسیر ماندگاری» اثر محمدرضا ماندگاری رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کتاب «مسیر ماندگاری» اثری که حاصل حدود ۳۵ سال تجربه، مطالعه و اندوخته‌های علمی و عملی نویسنده در عرصه‌های مختلف است که با هدف انتقال تجربیات به نسل جوان و آینده‌سازان به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده کتاب «مسیر ماندگاری»، با اشاره به روند تألیف این اثر گفت: جمع‌آوری مطالب و انجام مراحل تدوین و ویراستاری کتاب حدود هشت ماه به طول انجامید و چاپ نخست آن در شمارگان ۲۰۰ نسخه منتشر شده است.

ماندگاری با بیان اینکه محور اصلی کتاب، انسان، جایگاه و طبیعت انسانی است، افزود: توجه به انسان و شناخت ظرفیت‌ها و ویژگی‌های وجودی او می‌تواند زمینه‌ساز حرکت در مسیر موفقیت باشد؛ چراکه تربیت صحیح انسان نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و ترسیم مسیر زندگی و پیشرفت او دارد.

نویسنده «مسیر ماندگاری» انگیزه تألیف این اثر را انتقال تجربیات به نسل آینده عنوان کرد و گفت: پس از حدود ۳۴ تا ۳۵ سال فعالیت و کسب تجربه در عرصه‌های مختلف و بهره‌گیری از آموخته‌های استادان، پیشکسوتان، دوستان، محیط کار و مطالعات علمی، این انگیزه در من شکل گرفت تا بخشی از این اندوخته‌ها را در قالب کتاب به نسل جوان منتقل کنم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در این آئین گفت: این کتاب حاصل سال‌ها تجربه و اندوخته علمی و عملی نویسنده در حوزه مدیریت است که با هدف ثبت، انتقال و به اشتراک گذاشتن تجربیات مدیریتی به رشته تحریر درآمده و در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان قرار می‌گیرد.

رفیعی افزود: در همین راستا، نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز با استقبال از این اثر، در نظر دارد تعدادی از نسخه‌های کتاب «مسیر ماندگاری» را خریداری و در کتابخانه‌های عمومی شهرستان و استان در دسترس اعضا و علاقه‌مندان قرار دهد تا زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از این تجربیات فراهم شود.

در پایان از دکتر حسنی، فتح زاده و زارع ناشراین اثر که همکاری تنگاتنگی در خلق این اثر با دکتر ماندگاری داشتند تجلیل شد.