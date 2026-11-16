اعتبار کالابرگ سرپرستان با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ (گروه دوم)امروز واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طبق زمان‌بندی اعلام شده، امروز دوشنبه ۲۵ آبان کالابرگ خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است(گروه دوم از سرپرستان دریافت کننده کالابرگ)، به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد اعتبار یک میلیون تومانی خود را استفاده کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کالابرگ گروه سوم مشمولان شامل خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است روز پنجم آذر شارژ می‌شود.

سرپرستان خانوار یک ماه فرصت دارند از اعتبار کالابرگ آبان ماه خود استفاده کنند و اعتبار کالابرگ به ماه‌های آینده موکول نخواهد شد.