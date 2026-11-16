برای نخستین بار در کشور رانندگان خودرو‌های سبک، نیمه‌سنگین و سنگین شهرستان و مجتمع مس شهربابک با برگزاری مراسمی ویژه به استقبال پیکر مطهر شهید گمنام رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان برای نخستین بار در کشور رانندگان خودرو‌های سبک، نیمه‌سنگین و سنگین شهرستان و مجتمع مس شهربابک با برگزاری مراسمی ویژه به استقبال پیکر مطهر شهید گمنام رفتند.

در این مراسم، رانندگان در قالب رژه خودرویی و با همراهی خودروی حامل پیکر مطهر شهید گمنام که به سمت محل جایگاه حرکت کردند.

خودرو‌های شرکت‌کننده مزین به گل و پرچم، جلوه‌ای از ارادت رانندگان را به مقام شامخ شهدا به نمایش گذاشتند.

محمودی مسئول هماهنگی و اجرای مراسم استقبال گفت: این مراسم بیانگر اتحاد و همدلی رانندگان و نشان‌دهنده ارادت و پایبندی آنان به شهدا و خانواده‌های معظم شهداست.

وی افزود: یاد و خاطره شهدا همواره در دل مردم ایران زنده است و رانندگان نیز با این حرکت ارادت خود را به شهیدان والامقام نشان دادند.