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رادیو فرهنگ امروز دوشنبه ۲۵ آبانماه با مجله ادبی «ققنوس» و ویژه برنامه اذانگاهی «گلبانگ سربلندی» مخاطبان را همراهی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله ادبی «ققنوس» امروز ساعت ۱۵ به تهیهکنندگی مریم مردانی ، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو، نویسندگی معصومه علوینکو و با اجرای مهدی محمدیان پخش میشود.
این برنامه در بخشهای مختلف میزبان دکتر زینب مؤذنزاده برای بررسی زادروز فئودور داستایوفسکی، دکتر اسماعیل امینی پیرامون زبان شعری رهی معیری، و دکتر خورابه درباره آیین نکوداشت قدمعلی سرامی خواهد بود.
بخش «ایران جان» با محوریت خراسان شمالی و برنامکهای ادبی از دیگر بخشهای این برنامه است.
همچنین ویژهبرنامه اذانگاهی «گلبانگ سربلندی» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵ به تهیهکنندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای وجیهه حسینیان روی آنتن میرود.
گرامیداشت شهید مسعود شانهچی، پخش بیانات رهبر معظم انقلاب، کارشناسی تلفنی آمنه احمدی و بررسی مکتب حضرت زهرا (س) با حضور حجتالاسلام دکتر محمدحسین شهبازی از بخشهای این برنامه است.