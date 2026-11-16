به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله ادبی «ققنوس» امروز ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی مریم مردانی ، مشاوره محتوایی مرتضی صداقت‌گو، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و با اجرای مهدی محمدیان پخش می‌شود.

این برنامه در بخش‌های مختلف میزبان دکتر زینب مؤذن‌زاده برای بررسی زادروز فئودور داستایوفسکی، دکتر اسماعیل امینی پیرامون زبان شعری رهی معیری، و دکتر خورابه درباره آیین نکوداشت قدمعلی سرامی خواهد بود.

بخش «ایران جان» با محوریت خراسان شمالی و برنامک‌های ادبی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین ویژه‌برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵ به تهیه‌کنندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای وجیهه حسینیان روی آنتن می‌رود.

گرامیداشت شهید مسعود شانه‌چی، پخش بیانات رهبر معظم انقلاب، کارشناسی تلفنی آمنه احمدی و بررسی مکتب حضرت زهرا (س) با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی از بخش‌های این برنامه است.