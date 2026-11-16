به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار کهگیلویه با اشاره به الکترونیکی‌شدن توزیع آرد، تأکید کرد: هیچ خانواری نباید به دلیل ضعف اینترنت یا نداشتن گوشی هوشمند از دریافت آرد بازبماند با این وجود دهیاری‌ها و بخشداری‌ها زمینه ثبت‌نام آسان همه متقاضیان را فراهم کنند.

ایرج کاظمی‌جو با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری مدیران باید در عمل و میدان احساس شود، افزود: بخشداران به‌عنوان نمایندگان دولت پیگیر مطالبات به‌حق مردم‌اند و ارجاع مشکلات از دستگاهی به دستگاه دیگر پذیرفتنی نیست.

رئیس تعاون روستایی کهگیلویه، هم گفت: پیش از مهرماه، سهمیه آرد روستاهای شهرستان ۳۹۵ تن بود؛ اما با اجرایی شدن سامانه جدید و الزامی شدن ثبت‌نام تمام افراد، این سهمیه به کمتر از نصف کاهش یافت.

محمد رشید مصباح زاده دلیل این ریزش شدید را ثبت‌نام نکردن بخش قابل‌توجهی از جمعیت روستایی در سامانه جدید دانست و افزود: در شرایطی که سرانه آرد هر نفر ۸ کیلوگرم تعیین شده است، بسیاری از خانوارها به دلیل موانع موجود موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و عملاً سهمیه خود را از دست دادند که این وضعیت معیشت روستاییان را با چالش جدی مواجه کرده است.

رئیس اداره امور عشایر کهگیلویه با تشریح فرایند نوین توزیع اقلام اساسی گفت: مبنای تخصیص آرد و سوخت به جامعه عشایری صرفاً سامانه‌های الکترونیکی است.