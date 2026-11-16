به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، فرامرز شریفی آذر، مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل اظهار کرد: ۱۳۳ نوع بیماری خاص و صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت در استان اردبیل است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: ۶۹ مورد از این بیماری‌های خاص دارای بسته حمایتی ویژه بوده و ما از بیماران پشتیبانی و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

شریفی آذر بیان کرد: ۵۱ عنوان از بیماری‌های خاص و صعب العلاج بیمه‌نامه رایگان دریافت کرده‌اند و نشان‌دار شدن این بیماران در دستور کار بوده است.

وی افزود: بستری ۲۰ عنوان از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز در بیمارستان‌های دولتی رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل به تشکیل جلسات کمیته صعب العلاج برای رسیدگی به مدارک و پرونده‌های بیماران خاص اشاره کرد و گفت: پرداخت هزینه این بیماران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر بیمار تشکیل می‌شود.

شریفی آذر ادامه داد: پوشش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از دارو‌های درمان سرطان تحت پوشش این صندوق است و ما حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: بیمه‌شدگان برای بهره‌مندی از خدمات ویژه بیماران خاص و صعب العلاج می‌توانند به ادارات بیمه سلامت مراجعه و نسبت به نشان‌دار شدن آن اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل افزود: تاکنون و در قالب تکالیف قانون جوانی جمعیت ۶ هزار و ۹۰۰ نفر نابارور در استان اردبیل شناسایی و نشان‌دار شدند.

وی بهره‌مندی از خدمات درمان ناباروری را برای این افراد با تعهد ۹۰ درصد هزینه در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی یادآور شد و گفت: تعهد ۶۰ درصد هزینه در بخش خصوصی توسط بیمه سلامت انجام می‌شود.

شریفی آذر خاطرنشان کرد: افزایش اقلام دارویی مورد تعهد نیز از ۱۵ قلم به ۶۶ قلم توسط بیمه سلامت افزایش یافته و عقد قرارداد با چهار مرکز درمان ناباروری فعال استان نیز به انجام رسیده است.

وی پرداخت هزینه درمان ۳۸۱ نفر بیمار مزمن کلیوی را یادآور شد و گفت: ۱۳۷ میلیارد تومان در یک سال گذشته از بابت بیماران دیالیزی به مراکز دیالیز استان پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل عنوان کرد: پاداش اهداکنندگان زنده کلیه نیز به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته که در این زمینه ما آماده ارائه خدمات هستیم.

شریفی آذر به تعهد ۱۰۰ درصدی هزینه بستری بیماران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بیماران خاص اشاره کرد و گفت: ۹۸درصد هزینه‌های بستری برای دهک‌های ۱ تا ۵ در بیمارستان‌های دولتی توسط بیمه سلامت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه نیز در خصوص ترک اعتیاد در یک سال گذشته پرداخت کرده‌ایم.