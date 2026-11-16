به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بازدید از پروژه زائرسرای امام رضا (ع) استان مازندران در مشهد مقدس با اشاره به روند ساخت زائرسرای بزرگ مردم مازندران در مشهد مقدس، این طرح را فرصتی ارزشمند برای زائران استان به‌ویژه اقشار متوسط دانست و بر لزوم مشارکت همه‌جانبه خیرین، صاحبان صنایع و مردم در قالب پویش «هشت خشت برای بهشت» تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در این بازدید با تشریح مشخصات این طرح عمرانی و مذهبی گفت: زائرسرای در حال ساخت مازندران در مشهد مقدس، بنایی با زیربنای تقریبی ۷ هزار مترمربع است. هدف‌گذاری اصلی این مجموعه فراهم‌آوردن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب با حداقل هزینه برای زائران، به‌ویژه اقشار متوسط جامعه است.

امام جمعه ساری با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از این مجموعه فرصتی ماندگار و بزرگ برای مردم استان مازندران خواهد بود، خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است و برآورد می‌شود برای تکمیل نهایی آن، به رقمی معادل دو تا سه برابر این مقدار اعتبار نیاز باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی بر ضرورت همدلی و ورود تمام ظرفیت‌های استان تأکید کرد و افزود: تکمیل این بنا نیازمند یک عزم همگانی است و همه ارکان استان از جمله متولیان، متمکنین، خیرین و به‌ویژه صاحبان شرکت‌های تولیدی و صنایع باید پای کار بیایند. تولیدکنندگان و صنایع می‌توانند اقلام، مصالح و تجهیزات تولیدی خود را که مورد نیاز ساخت و تجهیز این زائرسرا است اهدا کنند و لزوماً نیازی به کمک نقدی نیست.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین به طرح پویش معنوی «هشت خشت برای بهشت» اشاره کرد و گفت: عموم مردم مؤمن و ارادتمند به امام رضا (ع) می‌توانند در قالب این طرح معنوی، با خرید ۸ خشت به نام مبارک ثامن‌الحجج (ع) به ارزش ۸ میلیون تومان (هر خشت یک میلیون تومان) در این امر ماندگار سهیم شوند.

وی ادامه داد: شاید این مبلغ در محاسبات مادی چندان به چشم نیاید، اما اجر و پاداش معنوی آن در آخرت بی‌نظیر خواهد بود. مادامی که این ساختمان پابرجاست، هر زائری که در آن اسکان یابد و امام رضا (ع) را زیارت کند، بانیان و مشارکت‌کنندگان در ساخت آن، در ثواب زیارتش سهیم خواهند بود.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، گفت: از همه مدیران و ناظران صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم به‌زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری کامل از این بنای عظیم و ارزشمند باشیم.