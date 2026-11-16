به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،علی کردعلیوند اظهار کرد: در هفت ماه نخست امسال یک‌هزار و ۲۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان شناسایی شده که مساحت این اراضی به ۳۲ هکتار می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۷۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۹ هکتار به وضع سابق بازگردانده شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین در این مدت ۳۲ مورد حکم قطعی قلع‌وقمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز به مساحت یک هکتار و ۴ هزار مترمربع اجرا شده است.

کردعلیوند با اشاره به پراکندگی پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان‌های استان عنوان کرد: بیشترین پرونده‌های شناسایی‌شده مربوط به شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود و بروجرد است.