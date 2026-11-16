به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ گسترش تجارت و سرمایه گذاری، بهبود ارتباطات و مسیر‌های ترانزیتی، پیشبرد توافقنامه تجاری اکو، افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر بحران‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی، محور‌های این برنامه را تشکیل می‌دهند.

اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در آغاز سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با حضور سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان درحال برگزاری است، با اشاره به اینکه بسیاری از چالش‌های امروز از مرز‌های ملی فراتر رفته‌اند، گفت: مقابله با این مسائل به هماهنگی و پاسخ‌های جمعی کشور‌های منطقه نیاز دارد.

وزیر خارجه پاکستان احیای همکاری‌های منطقه‌ای را بر پایه ظرفیت‌ها و تعهدات موجود ضروری دانست و یادآور شد که نشست‌های وزارتی و تخصصی اکو در طول سال گذشته، زمینه ادامه همکاری‌ها را فراهم کرده است.

اسحاق دار تقویت ارتباطات منطقه‌ای را یکی از اولویت‌های اصلی پاکستان اعلام کرد و گفت: اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا و بنادر پاکستان در دریای عرب می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تجارت و مبادلات اقتصادی کشور‌های عضو ایجاد کند.

او در این زمینه بر توسعه کریدور‌های حمل و نقل، هماهنگی رویه‌های گمرکی، بهبود مدیریت مرز‌ها و تسهیل ترتیبات ترانزیتی تاکید کرد.

به گفته وزیر امور خارجه پاکستان برخورداری منطقه از موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع طبیعی و انرژی به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نیست و این ظرفیت‌ها زمانی به نتایج ملموس تبدیل می‌شوند که مسیر‌های ارتباطی کارآمد، تشریفات مرزی تسهیل شده و مقررات تجاری قابل پیش بینی وجود داشته باشد.

اسحاق دار با اشاره به اهمیت گسترش تجارت درون منطقه‌ای از توافق نقشه راه وزیران تجارت اکو در نوامبر ۲۰۲۵ به عنوان گامی برای پیشبرد ترتیبات تجاری میان کشور‌های عضو یاد کرد.

او همچنین به نشست غیررسمی شورای وزیران اکو در نیویورک در سپتامبر ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: در آن نشست تعهد کشور‌های عضو برای تعمیق همگرایی اقتصادی و توسعه ارتباطات منطقه‌ای مورد تجدید نظر و تاکید قرار گرفت.

اسحاق دار افزود: پیشبرد توافقنامه تجاری اکو باید به ایجاد چارچوبی کارآمدتر، فراگیرتر و متناسب با تحولات تجارت دیجیتال منجر شود.

وزیر امور خارجه پاکستان گسترش دسترسی به بازارها، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیگر محور‌های مورد توجه پاکستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی برشمرد.

همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران منابع

اسحاق دار در بخش دیگری از سخنان خود تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و فشار‌های فزاینده بر منابع آب و انرژی را از چالش‌های مشترک کشور‌های منطقه دانست و خواستار همکاری نزدیک‌تر اعضای اکو برای افزایش آمادگی در برابر این بحران‌ها شد.

او توسعه سامانه‌های هشدار سریع، مدیریت پایدار منابع آب، آمادگی در برابر حوادث طبیعی و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی را از زمینه‌های مهم همکاری معرفی کرد و گفت: کشور‌های منطقه باید با استفاده از ظرفیت‌های مشترک، توانایی خود را برای مقابله با پیامد‌های این بحران‌ها افزایش دهند.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار منطقه تاکید کرد و افزود: گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و علمی، حمایت از نوآوری، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه کارآفرینی جوانان می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی کشور‌های عضو کمک کند.

اسحاق دار تبادل تجربه میان متخصصان و تقویت ارتباطات حرفه‌ای را نیز از ابزار‌های موثر برای نزدیک‌تر شدن جوامع منطقه دانست و تاکید کرد: امنیت و توسعه اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه، امنیت و توسعه اقتصادی را دو موضوع مرتبط با یکدیگر توصیف کرد و افزود: نا امنی می‌تواند مسیر‌های تجاری، انتقال انرژی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی را مختل کند، او با اعلام حمایت پاکستان از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، بر رعایت حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.

اسحاق دار همچنین به تلاش‌های شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، فیلد مارشال سید عاصم منیر و وزارت امور خارجه این کشور برای تسهیل راهکار‌های مسالمت‌آمیز و کاهش تنش‌ها اشاره کرد و گفت: اسلام آباد به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای تقویت ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، برخورداری افغانستان از صلح، ثبات و توسعه را برای منطقه مهم دانست و تصریح کرد: پاکستان خواهان افغانستانی باثبات و برخوردار از روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان است؛ کشوری که بتواند در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای مشارکت داشته باشد.

او در عین حال از مقام‌های افغانستان خواست نگرانی‌های امنیتی مشروع کشور‌های همسایه، به ویژه در زمینه تهدید تروریسم را مورد توجه قرار دهند.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین اعتماد متقابل و پایبندی به تعهدات بین‌المللی را از الزامات توسعه ارتباطات منطقه‌ای دانست و گفت: اختلافات حل نشده و عمل نکردن به تعهدات می‌تواند اعتماد میان کشور‌ها را تضعیف کند.

تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی به تجارت و رفاه مشترک

اسحاق دار در پایان، سازمان همکاری اقتصادی را بستری مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای توصیف کرد و گفت: کشور‌های عضو باید از ظرفیت نزدیکی جغرافیایی خود برای ایجاد ارتباطات موثرتر، توسعه تجارت و دستیابی به رفاه مشترک استفاده کنند.

وزیر امور خارجه پاکستان خاطرنشان کرد: موفقیت همکاری‌های اکو نباید صرفا با برگزاری نشست‌ها و صدور بیانیه‌ها سنجیده شود، بلکه معیار اصلی آن باید پیشرفت‌های عملی و نتایجی باشد که در زندگی مردم کشور‌های عضو قابل مشاهده است.