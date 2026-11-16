نشست کمیته عمرانی و زیرساخت ستاد بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به زائران در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی

آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به زائران در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان بر اجرای به‌موقع مصوبات و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

نشست کمیته عمرانی و زیرساخت ستاد بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز مراسم بررسی و درباره هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین امکانات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها تصمیم‌گیری شد.

در این نشست، تأمین و استقرار کانکس برای نیرو‌های انتظامی و سپاه، ساماندهی و آماده‌سازی پارکینگ‌ها، بررسی وضعیت پیاده‌رو‌ها و رفع نواقص مسیر‌های تردد زائران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر تکمیل زیرساخت‌های امنیتی و ترمیم حصار امنیتی محدوده برگزاری مراسم تأکید شد.